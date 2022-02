Covid: in Puglia 4.944 casi e 18 morti

(ANSA) – BARI, 09 FEB – Oggi in Puglia si sono registrati 4.944 nuovi casi di contagio da Covid-19 su 41.383 test giornalieri eseguiti (positività 11,9%, mentre ieri era stato del 16,4%).

Sono 18 le persone decedute.

I nuovi casi sono così ripartiti: in provincia di Bari,1.374; in provincia di Bat, 330; in provincia di Brindisi, 456; in provincia di Foggia, 852; in provincia di Lecce, 1.278, in provincia di Taranto, 587; residenti fuori regione, 28; persone per cui la provincia è in fase di definizione, 39.

Delle 102.430 persone attualmente positive 747 sono ricoverate in area non critica (ieri 732) e 67 in terapia intensiva, come ieri. (ANSA).