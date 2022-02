Covid: in Puglia altri 6 casi di Omicron 2, ‘più contagiosa’

(ANSA) – BARI, 09 FEB – In Puglia i casi di Omicron 2 sono complessivamente 8.

Si è conclusa la “flash survey” per verificare la circolazione delle varianti di preoccupazione (VOC) nel territorio regionale che, oltre ai primi due casi riscontrati il 31 gennaio, uno a Bari e uno a Brindisi, ne ha accertati altri 6 nella sola provincia di Bari tra il 25 e il 31 gennaio.

“Questi primi dati preliminari – spiega la professoressa Maria Chironna, virologa dell’Università di Bari e responsabile del Laboratorio Covid del Policlinico di Bari – indicano come la variante BA.2 stia probabilmente già circolando in tutto in territorio regionale. Caratterizzata da ulteriori mutazioni nella spike rispetto alla BA.1, risulta essere ancora più contagiosa con un tempo di raddoppio stimato di circa 8 giorni”.

“Ad ora – aggiunge Chironna – la sua circolazione non desta particolare preoccupazione, ma nelle prossime settimane ulteriori attività di monitoraggio consentiranno di tracciare meglio la traiettoria dell’epidemia di SarsCoV2 anche alla luce della co-circolazione di questi due sottolignaggi di Omicron”.

