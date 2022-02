Criminalità a Foggia, Scalfarotto: “Lo Stato c’è”

Statoquotidiano.it, Foggia, 9 febbraio 2022 – “Esprimo grande apprezzamento per l’intensificazione dei controlli ed per gli arresti eseguiti grazie all’azione congiunta delle forze dell’ordine sul territorio della provincia di Foggia”. Così in una nota il Sottosegretario di Stato al ministero dell’Interno, Ivan Scalfarotto, sulla questione sicurezza nella provincia di Foggia.

“Sottolineo inoltre l’importanza dell’ulteriore rinforzo organico messo in atto dal dipartimento di Pubblica sicurezza con l’assegnazione di undici viceispettori della Polizia di Stato alla Questura di Barletta-Andria-Trani: il rafforzamento della vigilanza sul territorio è uno strumenti essenziale per disincentivare comportamenti criminali che mettono a repentaglio la sicurezza dei cittadini”, aggiunge Scalfarotto.

“Gli arresti odierni confermano come la presenza costante e la continua collaborazione delle Forze di Polizia siano la risposta adatta rispetto ad ogni forma di criminalità organizzata. Nella provincia di Foggia e nella BAT lo Stato c’è, grazie a tutte le Forze di Polizia”, conclude il Sottosegretario foggiano.