Dall’Homo faber all’Homo ludens. Riflessioni a margine dell’ultimo libro del filosofo Byung Chul Han

Non finisce di stupire la scrittura del filosofo sudcoreano, che vive e insegna in Germania, Byung Chul Han, il quale, nel suo ultimo libro appena tradotto in Italia, dal titolo “Le non cose. Come abbiamo smesso di vivere il reale” (Einaudi, 2022), offre un’altra dura e severa analisi critica dell’attuale società, dopo quelle fatte in altri suoi precedenti lavori e di cui abbiamo dato conto in alcuni articoli precedenti riportati su questo sito.

Han analizza la scomparsa, o meglio la liquefazione del mondo reale, fatto di cose, di legami e di eventi, nel mondo virtuale. Nell’attuale era digitale, che gli specialisti definiscono “infosfera”, assistiamo alla scomparsa delle cose e all’avvento delle “non-cose”. Qui, il mondo delle cose ha ceduto il passo al mondo delle informazioni, per cui siamo diventati tutti infomani. Con tale passaggio rischia di saltare la memoria e la stessa storia, personale e comunitaria, perché le informazioni sono solo additive e non narrative.

Citando il grande economista J. Rifkin, Han ricorda poi che siamo passati dall’era del possesso all’era dell’accesso (p, 22). Una volta il possesso veniva interiorizzato e caricato di contenuti psichici e le cose diventavano “contenitori di emozioni e di ricordi” (p. 23). Oggi, al posto delle cose, sono sopraggiunte le non-cose: cioè le informazioni. Solo che “da sole, le informazioni non illuminano il mondo. Anzi, possono oscurarlo. Da un certo momento in avanti le informazioni non informano piú, bensí deformano” (p. 11).

Questo passaggio ci ha portati ad aver a che fare con una cultura dell’eccitazione facile, dove a dominare sono gli impulsi e le emozioni forti, difficili da controllare e orientare, e che, a differenza della razionalità, ormai sempre più debole, non hanno né durata né stabilità, perché ad esse manca la profondità, mentre sempre più si opta per la sola intensità.

Anche la verità è compromessa. Infatti, scrive Han, «L’ordine digitale mette la parola fine all’epoca della verità e inaugura la società post-fattuale dell’informazione» (p. 12). Le informazioni sono fluttuanti e poco stabilizzanti. Hanno un tempo breve. Non sono impegnative come la verità. E’ come dire che so qualcosa di qualcuno, ma non mi interessa quel qualcuno o quella cosa. Nell’informazione la cosa è come abbandonata. Dimenticata. Rimossa. Castrata. E’ facile dare informazioni, difficile è incontrare le cose e le persone che invece richiedono impegno e relazione.

L’impegno richiede tempo e dedizione. Prassi impegnative, come le chiama Han, non sono le informazioni ma «le promesse, la responsabilità, la fiducia, i legami, la verità, la fedeltà» (p. 12). Anche l’indugiare è una prassi impegnativa, perché implica la capacità di fermarsi a guardare le cose (e gli eventi) con uno sguardo più contemplativo, senza volerle per forza consumare o piegare ai propri bisogni e interessi immediati e opportunistici.

Ricordando Benjamin, Han ricorda che un tentativo di salvare le cose è quello del collezionista, il quale cerca di togliere alle cose il loro carattere di merce. Egli è il contraltare del consumatore che invece tratta le cose secondo i criteri del’uso e dell’utile (pp. 23-26).

Ma nell’era dell’accesso, dove a dominare cono le informazioni, si viene così a creare una sorta di “entropia informativa” che pialla la differenza tra “vero e falso” (p. 11). E accade che “le informazioni circolano senza alcun appiglio con la realtà, all’interno di uno spazio iperreale. Anche le fake news sono informazioni, probabilmente piú efficaci dei fatti comprovati. Ciò che conta è l’effetto di breve periodo. L’efficacia sostituisce la verità” (p. 11).

Ciò che viene meno sono la durata e la tenuta. Infatti, «Le informazioni ci accorciano la vista e il respiro. Impossibile indugiarvi. L’indugiare contemplativo presso le cose, quel guardare senza secondi fini che potrebbe essere la ricetta della felicità, cede il passo alla caccia all’informazione. Oggi corriamo dietro alle informazioni senz’approdare ad alcun sapere. Prendiamo nota di tutto senza imparare a conoscerlo. Viaggiamo ovunque senza fare vera esperienza. Comunichiamo ininterrottamente senza prendere parte a una comunità. Salviamo quantità immani di dati senza far risuonare i ricordi. Accumuliamo amici e follower senza mai incontrare l’Altro» (p. 13).

L’infosfera smaterializza la realtà e ci fa perdere il contatto con le cose (e con le persone). E forse anche con noi stessi. Senza le cose viene meno qualsiasi appiglio, qualsiasi vincolo con la realtà, nuda e cruda, colta in tutta la sua fatticità e anche fragilità. Ma anche in tutta la sua enigmaticità fatta di mistero e di sorprese, di sfide reali che chiamano in causa i nostri limiti e le nostre possibilità.

La conseguenza di tutto ciò è che ci si deresponsabilizza di fronte alle conseguenze delle proprie scelte. Infatti, “la mancanza di appigli inizialmente paventata cede il passo alla gaia leggerezza del gioco. L’essere umano del futuro disinteressato alle cose non è un operaio (homo faber), bensí un giocatore (homo ludens)” (p. 15).

Eravamo abituati a gestire le cose ma non ancora siamo pronti per gestire le informazioni, che ci bombardano, ci sovrastano, ci attraversano senza per nulla incidere in noi. Esse ci travolgono, ci seducono, ci cambiano senza che ce ne accorgiamo. Siamo senza difese o ripari. Senza filtro, assorbiamo le informazioni in modo anonimo e impersonale, mentre lasciamo fuori le cose che più non ci parlano, più non ci interrogano. Ci passiamo sopra, accanto, di lato con troppa facilità, ignorandole e neutralizzandole, accumulando dati senza che questi vengano tradotti in conoscenze vere. In sapere.

Ci resta l’intelligenza, ma chi la usa! Oggi, secondo Han, al feticismo delle merci, denunciato nel XIX sec. secolo da Marx, si è sostituito il feticismo delle informazioni, e ciò permette il dilagare di una “una beata stupidità.”

Il nuovo uomo, definito “Homo digitalis”, è colui che all’uso della mano ha sostituito l’uso delle dita. Solo che per Han, “La mano è l’organo del lavoro e dell’azione. Il dito, di contro, è l’organo della scelta. L’uomo senza mani del futuro ricorre solo alle dita. Sceglie invece di agire. Schiaccia dei tasti per soddisfare i propri bisogni. La sua vita non è un dramma che lo spinge ad agire, bensí un gioco. Non vuole nemmeno possedere nulla, solo esperire e divertirsi. L’uomo senza mani del futuro si avvicina a quel phono sapiens che traffica con le dita sullo smartphone. Lo smartphone è il suo modo di giocare. È affascinante l’idea che l’uomo futuro si limiti a giocare e a divertirsi, vale a dire viva senza alcun cruccio” (p. 16).

Si ha così l’avvento di un nuovo tipo d’uomo: il “phono sapiens” che vuole solo esperire, divertirsi e giocare mentre prende congedo dalla libertà intesa come responsabilità per sposare un idea di liberta intesa come capriccio. Con lo smartphone “Ho tutto il mondo in pugno. Il mondo deve orientarsi interamente verso di me. Per cui lo smartphone potenzia l’autoreferenzialità. Digitando come un pazzo, sottometto il mondo ai miei bisogni. Il mondo mi dà l’impressione di una totale disponibilità nell’apparenza digitale” (p. 28).

Come si può vedere, sono tante le provocazioni di questo libro che è da leggere per chi vuole educare, o semplicemente capire dove ci troviamo. Per non lasciarsi soverchiare dalle difficoltà, e per non lasciarsi inebetire dalle mille informazioni che nulla hanno a che fare con quella che Hegel chiamava la “fatica del concetto”, ma per avere la consapevolezza che sono tutte sfide da assumere e da affrontare con senso critico e con libertà interiore.

Si tratta, allora, come già proponeva anni fa il filosofo Remo Bodei in un suo bel libro dal titolo “La vita delle cose” (Laterza 2009), di “salvare le cose dalla loro insignificanza”. In fondo, in gioco siamo noi e il rapporto con le cose. Le cose che non sono solo cose. Esse ci interpellano e ci parlano. E allora dobbiamo decidere se essere collezionisti o consumatori. Oppure, meglio ancora se essere soltanto custodi! Di noi, delle cose e di questo mondo che si sta dissolvendo nell’infosfera di sole informazioni!