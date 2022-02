Foggia, giovani talenti: ecco il nuovo disco del “Trio Manfredi”

Statoquotidiano.it, Foggia, 9 febbraio 2022 – Il capoluogo dauno continua a sfornare eccellenze: è importante valorizzare i giovani talenti locali. È il caso del “Trio Manfredi”, composto da musicisti talentuosi che portano in alto il valore della Capitanata, tramite le loro performance musicali.

Un’ulteriore occasione per porre il territorio dauno come importante punto di riferimento culturale.

Il Trio Manfredi, composto da Giovanna Sevi al violino, Sara Tomaiuolo al clarinetto ed Angelo Nasuto al pianoforte, è nato nel 2018 all’interno della classe di musica da camera del Conservatorio “U.Giordano” di Foggia dalla comune passione per la musica del Novecento. L’intreccio dei timbri di questi tre strumenti è davvero inusuale e ricco di sfumature.

Dopo aver preso parte a varie stagioni, fra cui “Musica nelle Corti di Capitanata” e “Una notte al Museo Civico” di Foggia, “Barletta Piano Festival” su invito del Maestro Pasquale Iannone, “Società Beethoven” di Crotone, il Trio Manfredi è stato selezionato dal dott. Edomondo Filippini per incidere un disco per la casa discografica “Da Vinci Classics”.

Il disco del Trio Manfredi intitolato “Musique au bord de la rivière: 20th century music for Clarinet, Violin and Piano” è stato ufficialmente pubblicato e distribuito lo scorso 21 gennaio. Il disco include i seguenti brani: Suite dall’Histoire du Soldat di I.Stravinskij, Suite pour trio di D.Milhaud, Trio di A.Khachaturian e Trio di G.Menotti.

I giovani membri del “Trio Manfredi” hanno risposto ad alcune domande per Statoquotidiano.it:

SQ: Come è nata la vostra passione per la Musica da Camera?

TM: Il compositore Robert Schumann suggeriva: “Non lasciatevi mai sfuggire l’occasione di eseguire della musica assieme ad altre persone”

Fare musica insieme è qualcosa che arricchisce non solo la propria artisticità ma anche il proprio spirito. La musica da camera ci dà la possibilità, attraverso il costante confronto gli uni con gli altri, di vivere la musica “insieme”, emulando in un certo senso un modello di società ideale. Ci permette di instaurare un dialogo ed una riflessione costante non solo con noi stessi ma anche con musicisti di differenti personalità. Rappresenta una rara possibilità di potersi conoscere meglio nel profondo della propria umanità. La nostra passione nasce dunque da una profonda esigenza di conoscenza.

SQ: Che cosa vi ha portato ad unirvi nel “Trio Manfredi”?

TM: Abbiamo suonato insieme per la prima volta nel 2018, in preparazione di un’audizione per il Festival “Musica nelle Corti di Capitanata” di Foggia. C’è stata sin da subito tra noi un’intesa profonda; ad unirci era la comune passione per la musica del Novecento, affascinati dall’intreccio dei timbri di questi tre strumenti, inusuale e ricco di particolari sfumature. Il piacere di suonare insieme ha rafforzato il nostro legame ed abbiamo così scelto di portare avanti questo progetto, sfociato nella pubblicazione del nostro primo disco lo scorso gennaio.

SQ: Qualche informazione in più su questo progetto discografico.

TM: Dopo aver preso parte a varie stagioni concertistiche fra cui “Musica nelle Corti di Capitanata” e “Una notte al Museo Civico” di Foggia, “Barletta Piano Festival” e “Società Beethoven ACAM” di Crotone, il Trio Manfredi è stato selezionato dal sig. Edmondo Filippini al fine di incidere un disco per la “Da Vinci Classics”. Il nostro disco intitolato “Musique au bord de la rivière: 20th century music for Clarinet, Violin and Piano” è stato ufficialmente pubblicato lo scorso 21 gennaio; esso include i seguenti brani: Suite dall’ “Histoire du Soldat” di I.Stravinskij, “Suite pour trio” di D.Milhaud, Trio di A.Khachaturian e Trio di G.Menotti.

SQ: Perché avete scelto questo repertorio?

TM: Questa scelta è stata quasi obbligata dal momento che il numero di brani scritti per questo tipo di formazione non è poi così vasto da permettersi di avere ampia scelta. Infatti è nostra intenzione dar vita a collaborazioni future con compositori contemporanei al fine di poterne ampliare il repertorio.

Questa scelta inoltre rispecchia la nostra volontà di includere nel disco un compositore italiano come Gian Carlo Menotti, figura poliedrica la cui musica viene di rado eseguita nonostante la sua raffinatezza e profondità espressiva.

SQ: Qual è il vostro legame con la terra di Capitanata?

TM: Siamo molto legati alla nostra terra, ricca di bellezze artistiche e naturali. Abbiamo deciso di intitolare il nostro Trio a Manfredi di Svevia al fine di rinsaldare il nostro legame con la storia e il patrimonio culturale della Capitanata. Sebbene le opportunità per un musicista non siano moltissime nella nostra zona e si è costretti spesso ad andar via, noi crediamo fortemente nell’importanza di valorizzare il nostro territorio. Crediamo soprattutto nella musica come un prezioso veicolo di cultura e per questo speriamo di poter fare concerti anche nei numerosissimi siti artistici della nostra provincia, dando loro, attraverso le nostre note, nuova linfa vitale.

SQ: Progetti per il futuro?

TM: Con la costante volontà di proporre questo genere di repertorio, abbiamo in programma concerti in Italia ed all’estero. Tra questi, con nostro grande piacere, un concerto presso Casa Menotti a Spoleto, in onore del compositore italiano presentato nel disco.

Come già accennato, prevediamo collaborazioni per nuova musica scritta per questa formazione, oltre che Concorsi Nazionali ed Internazionali.

Tra i concerti che abbiamo in programma segnaliamo il nostro prossimo appuntamento proprio in terra di Capitanata: vi aspettiamo con grande piacere al concerto che si terrà presso il Teatro “U. Giordano” il 3 maggio di quest’anno per la 52^ Stagione Concertistica degli “Amici della Musica” di Foggia.

A cura di Gianluigi Cutillo, Foggia, 9 febbraio 2022