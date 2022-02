Foggia, rischio aumento parcheggi: Confcommercio scrive ai Commissari

Foggia, 09/02/2022 – Forte preoccupazione è stata espressa da Confcommercio Foggia per l’eventualità di un aumento del costo dei parcheggi nella città di Foggia.

L’associazione dei commercianti paventa il rischio di un’ulteriore diminuzione del flusso dei cittadini nelle vie centrali e anche periferiche della città. Il settore del commercio già sta combattendo da due anni con le conseguenze dell’emergenza sanitaria – che è ancora in corso – sarebbe auspicabile che azioni come queste venissero concordate anche con chi ogni giorno ascolta le istanze e le preoccupazioni del tessuto commerciale cittadino. Per questo motivo Confcommercio Foggia ha richiesto un incontro urgente con i commissari prefettizi per trovare insieme la migliore soluzione possibile per l’interesse della città e della provincia.