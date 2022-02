Le maggiori vincite alla lotteria in Italia

La lotteria rappresenta per gli italiani un appuntamento fisso. Sono molti i fortunati che sono diventati milionari investendo solo pochi euro, realizzando così il sogno italiano di vincere con un semplice biglietto o una semplice schedina.

In questo articolo abbiamo raccolto le maggiori vincite in Italia.

Vinci ai casinò online con soldi veri puntando sulla lotteria

Le origini del gioco risalgono agli anni ‘50, e da allora gli italiani partecipano alla lotteria ogni anno, in migliaia, per tentare la fortuna e assicurarsi ricchi premi.

La lotteria più famosa è attualmente la Lotteria Italia, che anche nel 2022 ha distribuito premi milionari – soprattutto nella capitale italiana.

Ma perché questo gioco è così amato? In Italia la lotteria è ormai simile a un rituale: partecipare è semplicissimo – basta acquistare un biglietto o giocare una schedina – e i costi sono minimi.

Come funziona la Lotteria Italia?

La Lotteria Italia è sì la più famosa e rituale lotteria del paese, ma non è affatto la più proficua – come vedremo in seguito.

Questo accade perché questo tipo di lotteria nazionale non distribuisce jackpot progressivi, bensì premi fissi.

L’estrazione dei numeri vincenti viene fatta pubblicamente ogni anno a gennaio: ogni vincitore può aggiudicarsi uno dei 5 premi messi in palio, che vanno da 5 a 1 milione di euro.

La Lotteria Italia ha inoltre previsto che ci fossero anche dei premi giornalieri: durante gli ultimi mesi dell’anno precedente a quello dell’estrazione principale, la lotteria mette in palio diversi premi da migliaia di euro che vengono annunciati durante una trasmissione della TV pubblica.

Si tratta dunque di un sistema completamente diverso da quello previsto da altri tipi di lotterie del paese.

Alcune delle maggiori vincite alla lotteria registrate in Italia

Per lotteria non si intende solo la Lotteria Italia, ma qualunque gioco completamente affidato al caso, che funziona attraverso l’estrazione di numeri e permette di vincere premi in denaro – come il Superenalotto.

Ma vediamo quali sono state alcune delle maggiori vincite registrate in Italia a questo tipo di gioco.

1. La vincita di Lodi

Nel 2019 un fortunato giocatore di Lodi è riuscito ad aggiudicarsi oltre 209 milioni di euro al Superenalotto. Questa vincita è così imponente da aver rappresentato addirittura un record per le lotterie mondiali.

L’aspetto più curioso è che per aggiudicarsi questa vincita il giocatore ha scommesso solo 2 euro.

2. La vincita di Vibo Valentia

Anche in questo caso non si è trattato di una vincita divisa tra più giocatori – come spesso accade con il jackpot delle lotterie – ma di una vincita singola.

Il giocatore di Vibo Valentia è riuscito, nel 2016, ad aggiudicarsi una vincita di oltre 163 milioni di euro giocando solo 3 euro.

3. La vincita di Massa Carrara

Nel 2009, un fortunato giocatore del comune toscano è riuscito ad aggiudicarsi oltre 147 milioni di euro con una scommessa da 2 euro.

4. La vincita di Caltanissetta

Nel 2018 fu un giocatore siciliano ad aggiudicarsi il jackpot progressivo: oltre 130 milioni di euro.

5. Un’altra vincita in Sicilia

In questo caso il comune siciliano interessato è Catania: il giocatore è riuscito a vincere quasi 101 milioni di euro – sempre con vincita singola e non grazie a un sistema.

Conclusioni

La lotteria è un tipo di gioco particolarmente amato in Italia, complici il gran numero di rivenditori autorizzati presenti sul territorio, le vincite milionarie e le scommesse minime.

Se siete appassionati di questo gioco lo potrete trovare anche sui migliori casinò per l'Italia.