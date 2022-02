Manfredonia, Per Amore di Sirò: “Sia ripristinato servizio di sterilizzazione”

Manfredonia (Foggia), 09/02/2022 – “Al diritto/dovere che hanno le associazioni e i cittadini che accudiscono i gatti liberi del territorio (referenti di colonie) di assicurare il benessere e la salute degli animali in stato di libertà, corrisponde, a nostro avviso, l’altrettanto indubbio dovere per le ASL di assicurare il controllo delle nascite e per il Comune garantire il servizio di Pronto Soccorso tramite un veterinario convenzionato.

Lo riporta Rosa Prencipe, presidente dell’associazione Per Amore di Sirò, che chiede all’amministrazione e ai vertici dell’ASL veterinaria che venga ripristinato il servizio di sterilizzazione. “Tanto più per non rovinare i mesi, o gli anni, di interventi positivi precedenti.In questi giorni sono stati tanti gli incontri che ho tenuto personalmente affinché si trovasse un punto d’incontro per l’interruzione di pubblico servizio che stiamo vivendo per le mancate sterilizzazioni dei gatti delle colonie feline censite.