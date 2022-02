Nuovo allestimento per il Museo di Altamura e visite guidate della mostra Campo 65

StatoQuotidiano.it, 09 febbraio 2022. Il progetto fotografico e di documenti, in occasione della Giornata della Memoria, Altamura racconta nel Museo Nazionale Archeologico, uno dei suoi luoghi più vicini alla Shoah nazista il Campo 65 di prigionia, non di sterminio, presente a Gravina e risalente al 1942 ed il 1943, periodo della Seconda guerra mondiale, quando migliaia di soldati stranieri vi transitarono.

I pannelli fotografici che saranno presenti fino al 10 febbraio 2022, grazie alla costante collaborazione del Polo Museale della Puglia, ha proseguito nel suo impegno di documentazione e ritrattistica cristallizzando date e luoghi. Il Campo 65 poteva contenere

12.000 uomini in un mondo a sé che aveva qualche rapporto con la città di Gravina e

Altamura, e dove gli uomini che vi facevano parte sono stati giovani e hanno vissuto la

guerra e il dramma della prigionia. Le origini dei prigionieri che furono catturati dagli inglesi, vennero suddivisi tra i territori del Commowealth e ne facevano parte inglesi, sudafricani, israeliani e palestinesi, una particolarità del Campo 65 nel quale è stata

ricostruita la storia dei prigionieri, della quale è necessario parlarne perché questo significa

non ripetere gli errori del passato. Altamura ha partecipato ad una serie di iniziative, ed Elena Silvana Saponaro, Direttrice del Museo archeologico di Altamura ed in carica in quel di Castel Del Monte, in queste giornate particolari del “ricordo”, ha curato il percorso di riqualificazione e di valorizzazione del territorio altamurano, che purtroppo ricorda quelle atmosfere della guerra.

“Questo progetto” -afferma Elena Silvana Saponaro- “è vissuto come un’esplorazione con un obiettivo, che resta quello di sottrarre all’oblìo pagine di vita che hanno interessato

anche cittadini del nostro territorio, e guardare ad essi come a saldi punti di riferimento sui

quali poggiarci per costruire l’Italia del presente e soprattutto del domani. Possiamo ritenerci fortunati di aver conservato le rare testimonianze fisiche, parlando di aspetti strutturali, che contengono altri aspetti che sono di entità morale, antropologici e storici.

Le testimonianze dei racconti che mettono insieme le storie, grazie ai documenti ed immagini, come fonti e testimonianze di ciò che è davvero avvenuto, al di la di quello che si narra e delle testimonianze verbali dei sopravvissuti. La raccolta dei documenti è esposta nel Museo archeologico di Altamura, rimarrà in mostra fino al 10 di febbraio 2022 e crediamo di aver fatto un lavoro di tessitura, in cui abbiamo messo insieme le brutture di una realtà ed il perpetuarsi delle stesse, ma anche pochi momenti in cui questi prigionieri hanno vissuto periodi di “umanesimo”, come mi piace definirlo. In questo momento della pandemia è un messaggio forte e chiaro ai giovani, che credono di aver subìto in questo periodo, una grande violenza sulla propria libertà di scelta, di uscire, di frequentare la scuola e che si rendano conto che c’è stato chi, prima di loro, ha avuto non la privazione della libertà ma la privazione della vita, dei principi, dei pensieri e di tutto quello che di questo momento non dobbiamo dimenticare mai, e che non deve più essere vissuto da nessuno”.

Il lavoro attualmente comprende documenti e foto delle persone coinvolte con la lente di una doppia tragedia, intrecciandola quindi con l’eccidio delle foibe-e sono state allestite le esposizioni nel giorno 10 febbraio 2022, dalle 8.30 alle 18.30. Solo per le visite guidate è necessaria prenotazione scrivendo all’indirizzo drm-pug.museoaltamura@beniculturali.it

A cura di Angelica Spagnuolo, 09 febbraio 2022