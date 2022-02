Ospedale Manfredonia, Rotice: “Finalmente Piazzolla inizia a rispondere”

L’ascolto ed il confronto diretto con le Direzioni dell’Asl e dell’Ospedale di queste ultime settimane (con documentazione puntuale sulle criticitá e necessità) non restino azioni spot di circostanza, e da parole diventino risultati concreti. Apprendo con piacere quanto l’Asl ha in programma per il nostro Ospedale, ma auspico che sia solo l’inizio di una robusta cura ricostituente per il malato cronico “San Camillo”, che vedrà l’Amministrazione comunale sempre in prima linea come pungolo per gli Enti di competenza (Asl e Regione) per verificare in maniera costante lo stato di salute ed i richiesti miglioramenti della struttura e dei servizi. Non staremo più in silenzio a guardare che qualcun altro decida dall’alto il nostro futuro senza che vi sia condivisione e collaborazione”.