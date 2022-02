“Speculazione sui concimi: bisogna intervenire per monitorare e calmierare i prezzi”

Cerealicoltura italiana, prospettive per i produttori di grano a seguito degli aumenti triplicati del prezzo delle materie prime. Speculazione sui prezzi dei concimi. Richiesta di intervento volto a monitorare e calmierare i prezzi dei concimi .

L’associazione “Masserie Santagatesi” di Sant’Agata di Puglia (FG) , alla quale si uniscono le associazioni di:“Liberi agricoltori di Sicilia”,” U.L.P.E.A”, ,”Rete SPAC”, “Altragricoltura”, “UN.Agri”,”Movimento 24 Agosto Equità Territoriale di Foggia”, “Terra e Vita”, “Collegio degli agrotecnici ed agrotecnici laureati di Foggia”, “Arci Caccia” ,”Azienda pubblica Zaccagnino” di Foggia, Comune di Troia, Comune Roseto Valfortore , Comune di Lacedonia, Comune di Celle San Vito,,Comune di Accadia , Comune di Montaguto,Comune di Panni,per le comunità agricole in ognuno presenti, rappresenta alle autorità in indirizzo quanto segue:

Il comparto agricolo, soprattutto quello cerealicolo, sta subendo, da alcuni anni, una forte crisi dovuta non solo aicrescenti episodi di furti e atti vandaliciche interessano le aziende agricole, a una pubblica amministrazione lontana ed assente dal settore agricolo che comporta solo una crescente burocratizzazione per le aziende del settore con aggravio di spese e perdita di tempo, calamità naturali tipo alluvioni e siccità, sempre più frequenti, ma nell’ultima annata agraria 2021/2022 stiamo assistendo ad uno spropositato ed incontrollato aumento dei costi di gestione e dei prodotti necessari alla coltivazione dei cereali soprattutto.

Il costo del gasolio agricolo è passato da 0.54 centesimi al litro di dicembre 2020 ad euro 0.89 centesimi al litro di dicembre 2021.

Il costo del grano per seme è passato da euro 40 a quintale di dicembre 2020 ad euro 90 di dicembre 2021. Il concime è passato da euro 40 al quintale di dicembre 2020 ad euro 78 di dicembre 2021.

E’ pur vero che , tanti , per giustificare il prezzo raddoppiato delle materie prime addurranno la motivazione che anche il prezzo del grano , quale prodotto agricolo, è passato dai 29 euro di gennaio 2021 ad euro 55 a quintale di dicembre 2021.

Ma chi ragiona in tal modo non tiene conto che la maggior parte degli agricoltori, salvo sporadici casi, sono stati costretti a vendere il loro prodotto grano entro gennaio 2021 per far fronte ai costi di gestione della propria azienda agricola e per soddisfare le esigenze di vita dell’agricoltore e del suo nucleo familiare.

Pertanto , la maggior parte degli agricoltori hanno venduto il grano ad euro 29,00 al quintale a gennaio 2021 e hanno dovuto acquistare seme ad euro 90,00 a novembre 2021. E’ pur vero che attualmente il prezzo del grano quota euro 55 ,00 al quintale, ma di certo , viste le fluttuazioni del mercato , non sappiamo quanto quoterà a giugno/ luglio 2022 , tempo di raccolta.

E’ imminente il periodo di concimazione di copertura dei cereali : l’urea costa euro 100 ,00 a quintale mentre i nitrati 77 ,00 euro a quintale .

Per una buona concimazione di copertura servono ad ettaro oltre alla concimazione di fondo già effettuata in presemina : un quintale di urea e due quintali di nitrato ,per un costo complessivo ad ettaro di circa € 250,00

L’utilizzo dei concimi chimici è essenziale per la coltivazione dei cereali e la sua mancanza comporterebbe una perdita del 60 al 70 % della produzione .

Intanto gli agricoltori devono sopportare ed anticipare ingenti somme per la coltivazione dei propri terreni , con la speranza , poi, di un modesto raccolto , e, soprattutto , nella speranza che non crolli il prezzo del prodotto grano a giugno 2022, sotto l’alea dei mercati finanziari che, come ormai succede da decenni, al tempo della trebbiatura , sbarcano nei nostri porti italiani navi cariche di grano dall’estero che, irrimediabilmente fanno calare il già risicato prezzo del prodotto italiano grano .

In difetto, tanti agricoltori saranno sul lastrico.

Tale pratica commerciale è da ritenersi scorretta e soprattutto pericolosa per l’intero comparto agricolo , cerealicolo in particolare.

L’aumento ingiustificato ed incontrollato dei prezzi dei concimi da una parte comporterà la drastica riduzione delle aziende agricole e degli agricoltori presenti sulterritorio, ricordiamone la speciale funzione di sentinelle del territorio che ricoprono,e, dall’altro comporterà una drastica riduzione della popolazione delle aree interne, che ancora oggi, vivono soprattutto di agricoltura, e che , in tal caso, causerebbe una ulteriore emorragia demografica .

Ricordiamo che già le aree interne soffrono di molti disagi e che la popolazione ivi residente subisce un calo drastico da alcuni decenni, pertanto tale pratica commerciale è da ritenersi scorretta e soprattutto pericolosa per l’intero comparto agricolo , cerealicolo in particolare.

Si ritiene ingiustificato da parte delle istituzioni preposte al controllo dei prezzi il mancato intervento volto a tutelare l’intero comparto agricolo dovuto dall’aumento, sino al triplo del prodotto concime, essenziale alla produzione e coltivazione dei cereali , ortive e olivicole .

Se si ferma la cerealicoltura italiana ci sarà un effetto domino a cascata, pertanto necessita chiarezza e trasparenza per evitare rischi e dannianche alla salute pubblica per i cittadini considerato che il grano italiano è un prodotto di nicchia, nonchè la beffa ai produttori agricoli, anello più debole della filiera cerealicola, categorie che non sono oggi adeguatamente tutelate per le importazioni di grano estero.

Ora è il tempo del rispetto dei produttori agricoli, dell’azione istituzionale e dell’equità territoriale, per garantire maggiore tutela per la salute pubblica conpiù sicurezza alimentare e una migliore sostenibilità economica e sociale a questo settore!

Con la presente pertanto, le Associazioni intestatarie ed i Comuni tutti, a tutela delle proprie comunità agricole ivi presenti, in modo condiviso e coeso,

chiedono

ai rappresentanti istituzionali in indirizzo,

Un intervento urgente delle autorità preposte volte a monitorare e calmierare i prezzi dei concimi triplicati con misure di sostegno al comparto agricolo.

un intervento concreto ed immediato per garantire anche a questa filiera cerealicola di avere le stesse condizioni di garanzia, in modo regolamentato e trasparente, delle tendenza di mercato e i relativi prezzi indicativi dei prodotti che possono essere utilizzati dagli operatori commerciali quale riferimento nei contratti di compravendita e di cessione stipulati ai sensi della normativa vigente;

-l’istituzione di un tavolo ministeriale con i rappresentanti istituzionali degli Enti/Regioni e parti sociali interessate.

Sant’Agata di Puglia (FG), 26.01.2022 – Avv. Antonietta Russo