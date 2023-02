Carnevale dov’è? (7^ puntata): “San Giovanni Bosco”

๐‚๐š๐ซ๐ง๐ž๐ฏ๐š๐ฅ๐ž ๐๐จ๐ฏ‘๐žฬ€? (๐Ÿ•ยช ๐ฉ๐ฎ๐ง๐ญ๐š๐ญ๐š): โ€œ๐’๐š๐ง ๐†๐ข๐จ๐ฏ๐š๐ง๐ง๐ข ๐๐จ๐ฌ๐œ๐จโ€

Manfredonia, 3 febbraio 2023.

Siamo alla ricerca del Carnevale nelle scuole insieme ad Antonio Beverelli.

Oggi siamo stati nella sede della โ€œ๐’๐š๐ง ๐†๐ข๐จ๐ฏ๐š๐ง๐ง๐ข ๐๐จ๐ฌ๐œ๐จโ€ in via Cavolecchia dove abbiamo intervistato la docente referente per il Carnevale ๐’๐ข๐ฉ๐จ๐ง๐ญ๐ข๐ง๐š ๐“๐ซ๐จ๐ญ๐ญ๐š ๐ž ๐ฅ๐ž ๐๐จ๐œ๐ž๐ง๐ญ๐ข ๐†๐ข๐จ๐ฏ๐ข๐ง๐š ๐๐จ๐œ๐œ๐ข, ๐€๐ง๐ ๐ž๐ฅ๐š ๐ ๐š๐ง๐ข๐ณ๐ณ๐š, ๐“๐ข๐ง๐š ๐†๐ข๐จ๐ซ๐๐š๐ง๐จ, ๐Œ๐ž๐ซ๐ฒ ๐’๐จ๐ง๐ข๐š ๐ˆ๐š๐œ๐จ๐ง๐ž๐ญ๐š; da tutte loro ci siamo fatti raccontare il tema del gruppo che sfilerร nei giorni 19 e 21 febbraio e i progetti, sempre nuovi e di grande interesse culturale, che coinvolgono e coinvolgeranno tutti gli alunni.