Damiani: “Esonero da autorizzazioni per i dehors delle attività di ristorazione”

Foggia, 9 febbraio 2023 – Si riporta di seguito nota stampa del senatore di Forza Italia Dario Damiani sulla proroga al 31 dicembre 2023 dell’esonero da autorizzazioni per i dehors delle attività di ristorazione.

Anche per tutto il 2023 le attività di ristorazione saranno esonerate dalla richiesta di permessi paesaggistici e culturali per l’installazione di dehors. Approvato, infatti, ieri 8 febbraio nelle commissioni Bilancio e Affari costituzionali un emendamento specifico al decreto Milleproroghe. Lo annuncia il senatore di Forza Italia Dario Damiani, capogruppo in commissione Bilancio, relatore nei prossimi giorni del dl Milleproroghe e tra i promotori del provvedimento. “Durante la pandemia siamo stati i primi a chiedere che le attività ricettive e di ristorazione nei centri urbani potessero fruire anche dei loro spazi esterni, per poter coniugare le esigenze sanitarie di distanziamento con il diritto al lavoro. È stata un’idea vincente, che ha consentito agli operatori del settore di sopravvivere alla fase economica più negativa degli ultimi decenni – evidenzia il senatore azzurro – Un provvedimento adottato nel pieno dell’emergenza ha ridisegnato le nostre città in positivo, rivitalizzando tanti luoghi fino a quel momento poco considerati. Il governo intende perciò proseguire su questa strada e in commissione Bilancio abbiamo approvato un emendamento che deroga all’obbligo di autorizzazione paesaggistica e culturale per le strutture mobili esterne dei locali anche per tutto il 2023. Andiamo così incontro alle esigenze degli operatori del settore, nel rispetto della vivibilità degli spazi cittadini comuni. Un altro segnale chiaro della direzione del governo verso la crescita economica e la creazione di lavoro” conclude il parlamentare.