Fdi S. Severo contro Fedez: “Attacco da personaggio poco esemplare”

StatoQuotidiano, 9 febbraio 2023. “Il Circolo Territoriale Fratelli d’Italia San Severo ‘On. Franco di Giuseppe’ esprime forte e convinta solidarietà al vice ministro Galeazzo Bignami per l’indecoroso attacco mediatico, che sa tanto di attacco pseudo politico, ordito da personaggi che hanno veramente ben poco da offrire, in particolare ai giovani, in termini di esempi personali di umiltà, coerenza e spirito di servizio. Forza, Galeazzo”.

Con un post social il circolo di S. Severo risponde a Fedez che sulla Costa Crociere al largo di Sanremo, in un freestyle, aveva attaccato il politico “vestito da Hitler”, mostrando e strappando la sua foto. Com’è noto, Galeazzo Bignami, viceministro e figura storica della destra bolognese, è commissario di Fdi della provincia di Foggia. La foto in cui veste panni da nazista era tornata a girare non appena si insediò nel suo nuovo ruolo di commissario lo scorso anno, riportata da tutti i siti della Capitanata.