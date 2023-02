Foggia, rubate tutte le scorte di cibo degli animali a “Guerrieri Con la Coda”

FOGGIA, 09/02/2023 – “Il presidente dell’Associazione Guerrieri Con la Coda – Protezione Animali e Ambiente comunica con rammarico che nella notte appena trascorsa l’oasi dell’associazione ha subito un furto.

Dei ladri hanno scavalcato il cancello ed hanno rubato tutte le scorte di cibo degli animali. La presidente dell’associazione ha prontamente esposto denuncia presso la Polizia di Stato di Foggia e sta collaborando con le autorità per far luce su questo crimine. L’Associazione Guerrieri con la Coda è impegnata nella tutela e salvaguardia degli animali e questo furto rappresenta un grave danno per l’alimentazione e il benessere degli stessi.