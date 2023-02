Manfredonia 09/02/2023

AVVISO

A riscontro delle richieste pervenute ed in considerazione della nuova modalità utilizzata per la presentazione delle domande, il termine per l’invio delle istanze è prorogato di una settimana, fino a sabato 18 febbraio alle ore 23.59.

Manfredonia 11 gennaio 2023

E’ pubblicato da oggi, mercoledì 11 gennaio, l’avviso pubblico per presentare (dalle ore 10,00) la domanda per la concessione di contributi integrativi per il pagamento del canone di locazione relativo all’ anno 2021.

Le domande di partecipazione dovranno essere compilate, pena l’esclusione, solo su modulo online disponibile sul sito web del Comune di Manfredonia all’indirizzo: https://serviziadomanda.resettami.it/manfredonia/ con l’indicazione di tutti i dati richiesti (reddito, estremi del contratto di locazione, canone annuo, numero vani, superficie complessiva dell’alloggio, e quant’altro richiesto) e corredate dalla necessaria documentazione allegata, entro e non oltre le ore 23,59 dell’11 febbraio 2023 (termine entro il quale verrà automaticamente chiusa la piattaforma informatica).

Per qualsiasi ulteriore informazione gli interessati potranno contattare:

l’Ufficio Politiche Abitative – Servizi Sociali ai seguenti numeri : (0884) 519628–519681

U.R.P. – Ufficio Relazioni con il Pubblico: (0884) 519349

Allegati:

IL DIRIGENTE Dott. Matteo Ognissanti (nota stampa).