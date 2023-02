StatoQuotidiano.it, Manfredonia, 09 febbraio 2023. In alcune città, ma anche a Manfredonia, sugli stalli per i diversamente abili campeggia una scritta che così recita” Vuoi il mio parcheggio, prendi anche la mia disabilità”.

Evidentemente, non tutti riescono a comprenderne il significato ma soprattutto le difficoltà di un diversamente abile nel non poter sostare nello stallo dedicato perchè occupato abusivamente da chi non ne avrebbe diritto. È quanto accade giornalmente per gli stalli viciniori le scuole.

È quanto raccontato da un genitore che accompagna il proprio figlio in carrozzella presso la scuola elementare “Madre Teresa di Calcutta” che ha voluto conservare l’anonimato.

“Mi capita, quasi tutti i giorni, di arrivare nei pressi della scuola e trovare occupato lo stallo da autovetture che non espongono alcun contrassegno, quindi, per evitare polemiche, sono costretto a sostare altrove e spingere la carrozzella solo all’ingresso della scuola”.

Non è accettabile che in spregio alle norme del codice della strada si violi, una norma stradale di civiltà e spesso impunemente. Speriamo a questo punto che vi sia un ravvedimento celere, ergo, si lasci libero lo stallo o meglio gli stalli per disabili, per consentire a chi ne ha veramente diritto di poter sostare, senza dover fare sforzi imponenti per poter raggiungere la scuola o qualsiasi altra destinazione.

A cura di Antonio Castriotta, Manfredonia, 09 febbraio 2023.