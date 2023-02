Manfredonia, Mary Fabrizio: “Cannoni d’infamia puntati sulla città”

MANFREDONIA (FOGGIA), 09/02/2023 – “I colpi esplosi sono senza senso, ma non atipici per chi è l’attore di un’azione mistificatrice senza precedenti. Perché svuotare Manfredonia di ogni singola arma, che potrebbe alzare una barriera contro il mostro Energas?

Perchè imputare ad incolpevoli, orrori che provengono da molto lontano e da piani mal riusciti di qualcuno? La macchina del fango macina imprudenze che Manfredonia non può in questo momento permettersi. Si ha l’impressione di un vivo godimento ad incendiare sterili polemiche pronte a crocifiggere chi da tempo denuncia e cerca in tutti i modi di evitare questo disastro. Ma tutto questo a quale prezzo?

Siamo nella condizione di anteporre personalismi per un più nobile gesto a favore della città? La responsabilità nelle decisioni è individuale ed i meccanismi che s’impongono per un momento di assennatezza, privilegiano altri comportamenti. C’è chi inquina la veridicità dei fatti, pensando di trovarsi in una situazione di comodo, denotando una immatura frustrazione politica. Il nostro Sindaco non è indifferente e ben comprende la difficoltà per il superamento dei provvedimenti (decisi da terzi), che potrebbero rendere Manfredonia monca della sua vocazione turistica.

I nostri rappresentanti, l’onorevole Giandiego Gatta, il nostro Sindaco e l’intero gruppo di maggioranza è unito più che mai e c’impegneremo in ogni modo e con tutte le forze di cui disponiamo per evitare il nefasto provvedimento che imporrebbe la costruzione di Energas. Ma nonostante tutto non possiamo essere lasciati soli contro questa battaglia. Il destino di Manfredonia è in ognuno di noi, nelle singole voci, ma soprattutto nelle azioni di tutti. In questo momento è necessario abbassare i toni in favore di una voce unanime con tutti i vertici istituzionali.

Non è il momento di mollare, non è il momento di tentennare e per chi ha energia la usasse per sovvertire il destino che qualcuno vorrebbe scritto in modo oscuro, semplicemente per far cadere questa amministrazione o per un godimento personale che nulla a che fare con la responsabilità verso il nostro territorio. È scritto nel nostro programma elettorale a chiare lettere che ci saremmo difesi in ogni modo ed avremmo ripudiato qualsiasi compromesso al progetto Energas.

Ma mai e poi mai avrei potuto pensare che avremmo dovuto rispondere anche alle menzogne perpetrate ad arte con malevoli obiettivi, che non sorridono sicuramente alla città. Ringrazio Padre Moscone, che comprendendo il momento delicato si è attivato nel tentativo di sovvertire le sorti nefaste di ciò che potrebbe abbattersi sulla cittadinanza. Ci sarà il tempo per una sana politica del contraddittorio, ma in questo momento lasciate tutto alle spalle ed uniamo le forze, non permettiamo ad altri (che non vivono nel nostro territorio), possano arrogarsi il diritto di scrivere la nuova storia di una Manfredonia che respinge a ragion veduta un pseudo progetto-progresso che nascerebbe già atavico.

Ricordiamo agli imperatori della discordia, che c’è una condizione da non sottovalutare che regola il destino di tutti, evitiamo di far del male agli altri con mistificazioni, perché in ogni caso tutto ritorna contro amplificato. È l’incomprensibile potere che regola l’equilibrio dell’universo. Il nostro gruppo ha scelto di mantenere la barra dritta e son felice di incontrare gente che ci è vicina e ci sprona a non mollare e chiedo alle medesime persone di intervenire con la ragione, contro chi perpetra violenza politica in questo momento, per un tornaconto personale convinto di trarne un magro vantaggio.