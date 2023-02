Meteo Puglia, neve abbondantissima tra poche ore: ecco mappa delle zone coinvolte

FOGGIA, 09/02/2023 – (Mattia Gussoni ilmeteo.it) Nelle prossime ore la neve arriverà fin sulle coste e cadrà poi abbondantissima su almeno due regioni, anche sotto forma di vere e proprie bufere.

Siamo ormai entrati nella fase clou dell’ondata di freddo provocata da NìKola, nocciolo gelido proveniente dalla Russia. Una massa d’aria gelida di origine artico-continentale ha fatto irruzione sull’Italia e con il crollo termico sono tornate anche le precipitazioni, specie al Centro Sud, dove soffiano anche forti venti dai quadranti settentrionali. L’ultimo aggiornamento ha confermato una fase molto fredda e instabile per le prossime ore: sarà alto il rischio di neve fin sulle coste centrali adriatiche con forti raffiche di vento dai quadranti settentrionali (attese vere e proprie bufere nelle zone interne). Neve a quote molto basse anche al Sud.

Per capire meglio le zone coinvolte da nevicate nel corso di Giovedì 9 Febbraio vi mostriamo la mappa qui sotto: osservate le aree colorate in rosa/viola: sono quelle dove la neve potrà scendere fino al piano o a bassissima quota (occhio a Romagna, Marche, Abruzzo) nonché a quote collinari (Basilicata e Calabria). Nevicate attese nel corso della giornata di Giovedì 9 Febbraio (colore rosa/viola/verde)

Occhi puntati poi sulla Sicilia che si troverà a fare i conti con un evento meteo estremo: si sta approfondendo Medicane, ovvero un Uragano del Mediterraneo che, oltre a piogge alluvionali, potrebbe provocare oltre un metro di neve nelle zone interne dell’Isola (colore verde chiaro sulla mappa). ilmeteo.it