Monte Sant’Angelo, 10 cm di neve caduti sono diventati pericoloso ghiaccio

MONTE SANT’ANGELO (FOGGIA), 09/02/2023 – Scendono ancora le temperature a Monte Sant’Angelo facendo registrare -2. I circa 10 centimetri di neve caduti ieri sono diventati pericoloso ghiaccio. La squadra di Protezione civile è attiva dalle prime luci dell’alba.

I due unimog spazzaneve e spargisale comunali sono operativi dalle 4.30 e dalle 6 la squadra della Picon (società che gestisce la raccolta rifiuti) sta rendendo accessibili i luoghi più sensibili. Attivi anche i mezzi provinciali che hanno completamente liberato le strade di loro competenza (la SP55 Macchia-Monte, la SP56 per Pulsano e la SP144 per la Foresta).