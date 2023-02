No Energas a Manfredonia, manifestazione a San Valentino. Associazioni: “Non lo vogliamo” (VIDEO)

StatoQuotidiano.it, Manfredonia, 14 febbraio 2023. L’incubo Energas, che ormai da anni tormenta il sonno ma anche il vivere quotidiano dei cittadini di Manfredonia, potrebbe concretizzarsi a breve. È, infatti, uno degli argomenti principali sul quale sarà chiamato a pronunciarsi il prossimo consiglio dei ministri che verrà convocato dopo il 14 di febbraio.

Perché mai tanto accanimento nel volerlo a tutti i costi realizzare, quando ormai l’energia ricavata dalle fonti fossili, sembrerebbe essere stata accantonata anche dalla Europa? Perché mai, la volontà popolare espressa, nell’anno 2016, con un referendum che ha raggiunto il 90% dei no contro l’insediamento di Energas, non venga recepito, o comunque non lo sia mai stato, negli anni addietro, dai nostri politici nazionali? Per analogia, si dovrebbe tener conto del principio di autodeterminazione dei cittadini delle comunità locali, quindi, dei cittadini di Manfredonia, che esplicitamente si sono espressi categoricamente per un fermo No ad Energas.

Le motivazioni sono tante e sono stati ampiamente sviscerate dalle associazioni ambientaliste nei tanti incontri e convegni ma evidentemente i nostri governanti nazionali o sono “sordi” o ritengono di poter imporre una deposito gassiero, il più grande di Europa, trascurando sia la volontà dei cittadini ma soprattutto la vocazione di un territorio, che dopo le scellerate ed inconsapevoli scelte del passato, cerca il riscatto e tenta il rilancio della peculiarità turistica.

La presenza di Energas, affosserebbe non solo il crescente turismo ma soprattutto il settore pesca, volano dell’economia locale. È quanto, infatti, fatto rilevare da Iolanda D’Errico e Sipontina Santoro, da un ventennio partecipi attivamente nell’osteggiare l’insediamento di Energas a Manfredonia.

“Proficuo, l’incontro di ieri con il Sindaco, con il quale abbiamo deciso che il 14 si farà una manifestazione in Piazza del Popolo, contro Energas”.

A breva verrà elaborato un volantino ed un manifesto per chiamare la città alla partecipazione. L’auspicio é che la città, oltre ad aver votato contro Energas, partecipi fattivamente alla manifestazione di protesta e sia pronta a questo punto a recarsi a Roma il giorno in cui verrà decisa la questione Energas, facendo sentire pacificamente la propria voce. Occorre una prova di “forza”, ribadendo a voce un secco No ad Energas.

A cura di Antonio Castriotta, Manfredonia