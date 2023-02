No Energas, Rotice: “Il 14 febbraio un gesto d’amore per Manfredonia”

È emerso l’unanime consenso di organizzare una pacifica e simbolica manifestazione di piazza per far sentire nuovamente la voce contraria della città a questo obsoleto e pericoloso insediamento industriale. Il 14 febbraio, giorno di San Valentino, vogliamo sensibilizzare tutte le forze di governo ad un gesto d’amore per Manfredonia, invitandole ad esprimere diniego ad Energas e chiudere per sempre questo capitolo che comprometterebbe il futuro della nostra città e del nostro territorio, che hanno già scelto altre idee di sviluppo e tutela della salute. In piazza tutti insieme: Istituzioni, politica, scuole, associazioni, tessuto economico, cittadini”. Lo riporta il Sindaco Ing. Gianni Rotice.