Policlinico di Foggia in rosso sui conti, lo sfogo di Pasqualone in Tv

StatoQuotidiano, 9 febbraio 2023. “Il Policlinico di Foggia è in anticipazione finanziaria, siamo in rosso sui conti, per capirci”. Lo ha detto il direttore generale del Riuniti Giuseppe Pasqualone in un servizio andato in onda su TeleFoggia. “L’azienda sanitaria di Foggia è la più piccola di Puglia, con un’assegnazione mensile di circa 20 milioni di euro. Bisogna fare attenzione perché la tensione finanziaria può portare a quello che è capitato alcune settimane fa”. Il direttore fa riferimento ai pagamenti degli stipendi che, il mese scorso, sono arrivati in ritardo ai dipendenti. “Una cosa del genere in tanti anni non mi è mai capitata”, ha aggiunto.

“In qualche servizio- ha proseguito- si è andati un po’ oltre, tutti hanno le loro motivazioni ma sul personale si è speso tantissimo. Bisogna cercare di risparmiare il più possibile, rivedere spese per servizi e acquisti dei beni per evitare un aumento dei costi incontrollato. Va anche detto che c’è stato un aumento delle utenze che raddoppiate se non triplicate”.

A proposito di quanto detto dal direttore generale, che comunica una situazione di grave difficoltà, StatoQuotidiano ha sentito il segretario generale dell Uil FPL Luigi Giorgione: “Non posso esprimermi nel merito perché non ho visto il bilancio che sarà approvato tra aprile e giugno. Certo, chi meglio del direttore generale può avere il quadro completo dei conti. Ci è stato comunicato che la situazione non è rosea, ma senza qualcosa che lo attesti. Sono loro i manager, sia che trovino il rosso o che trovino il verde, noi certo saremo attenti e vigili”. Poi Giorgione aggiunge: “Abbiamo avuto il Covid che ha peggiorato la situazione delle casse, la Regione è l’ente che deve dare indicazioni”.

“Si tratta di invocare maggiori fondi- dice Marcello Perulli, segretario generale Cisl Fp Foggia – che è la stessa cosa che chiede il governatore Emiliano al governo, e di fare da sponda dal basso. Bisogna verificare dentro l’azienda laddove le cose non hanno funzionato economicamente, ma certo il problema del disavanzo e della scarsità delle risorse economiche non è imputabile al personale perché, nonostante le stabilizzazioni, ce n’è ancora bisogno al Policlinico di Foggia”.

Paola Lucino, 9 febbraio 2023