Puglia, bimba morta a 2 anni con febbre a 41: “In ospedale mi dicevano che era tutto normale”

LECCE, 09/02/2023 – (di Claudio Tadicini corrieredelmezzogiorno.corriere.it) Poche ore prima stava trascorrendo Santo Stefano giocando coi cuginetti, poi in serata il sopraggiungere della febbre, la perdita dei sensi e la corsa in ospedale a Gallipoli, dove il padre e la madre sarebbero stati invitati a tornare a casa nonostante la bimba fosse ancora priva di sensi, in quanto non avrebbe avuto «nulla di grave».

Trasferita al Fazzi, Ludovica è morta il 29 dicembre scorso per un’encefalite virale a soli 2 anni e mezzo. Gianluca Puce, padre della piccola, non si dà pace. È convinto che le condizioni della figlia siano state sottovalutate e che si sia perso tempo. E con la moglie Fabiana, assistiti dall’avvocato Alessandro Greco, ha così deciso di sporgere denuncia, per sapere se la figlia si sarebbe potuta salvare.

Cosa vi ha spinto a denunciare?

«A Lecce si sono accorti subito della gravità della situazione, mentre a Gallipoli riteniamo abbia regnato la superficialità: le condizioni di mia figlia sono state sottovalutate e comprese soltanto dopo due ore e mezza di negligenza assoluta. Mia figlia stava benissimo, ma l’ho persa in pochi giorni. Vogliamo chiarezza. Vogliamo capire se quelle due ore e mezza perse in ospedale siano state decisive. Se nostra figlia si sarebbe potuta salvare: non vogliamo che quello che è accaduto alla nostra piccola possa accadere a qualche altro bimbo». corrieredelmezzogiorno.corriere.it