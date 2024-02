Manfredonia. Non c’è stata replica ad oggi di Paolo Campo e Michele Bordo alle dichiarazioni di Angelo Riccardi a StatoQuotidiano.it, su precisa domanda al già sindaco, relativa ai rapporti in corso tra l’attuale consigliere del Presidente Michele Emiliano per la task force e occupazione in Puglia e l’attuale consigliere regionale del PD e il già onorevole originari di Manfredonia.

Nel corso di un’intervista in due parti con StatoQuotidiano.it, a cura del direttore Giuseppe de Filippo, Riccardi aveva dichiarato su precisa domanda: “I miei rapporti sinceramente ad oggi con Bordo e Campo? Non ci sono rapporti. Per me quella vicenda è stata così dolorosa che non credo di dover rimarcare l’esigenza di chiarire i rapporti quali sono o quali non sono. La risposta è che i rapporti non ci sono con loro. Punto“.