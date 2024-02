Tanta la commozione di parenti familiari e amici all’arrivo in tarda serata del piccolo angelo Martina.

Erano in pochi a saperlo che sarebbe arrivata questa sera nella Chiesa di San Carlo Borromeo eppure tanti giovani, bambini e vicini si sono stretti attorno a Flavio e Valeriana giovani genitori di questo piccolo angelo volato troppo presto lassù in cielo ma che grazie alla donazione dei suoi organi ha ridato speranza e vita ad altri 7 angioletti sparsi per l’Italia.

La compostezza di tutta la famiglia sembra abbia fatto riecheggiare la dolcezza della piccola Martina che distribuiva, nonostante la sua malattia serenità, affetto e amore a tutti quelli che in questi anni l’hanno incontrata.

Quanti vorranno innalzare una preghiera per lei potranno farlo domani mattina dalle 9 alle 12 presso la Chiesa San Carlo.

Alle 10.30 verrà recitato un Rosario e alle 12.00 ci sarà la recita dell’ Angelus.

La chiesa riaprirà nel pomeriggio alle 15.15 per poi celebrare insieme al nostro Padre Arcivescovo Franco la liturgia esequiale alle ore 16.