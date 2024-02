Manfredonia. "Vogliamo tutti bene a Tokyo, ma il mio cane è stato aggredito e bucato a una zampa. Intervenire!"

Manfredonia. Momenti di tensione ieri pomeriggio per P.B., durante la sua consueta passeggiata con il suo amico a quattro zampe, “un affettuoso bulldog francese di 2 anni e mezzo“, nei pressi del circolo della Lega Navale, ubicato nella banchina tramontana alla fine di via Campanile a Manfredonia.

Dal racconto dell’uomo, “ieri, intorno alle ore 17:00, nei pressi delle panchine situate nell’area“, un cane di media taglia “si è lanciato improvvisamente” verso l’animale di P.B. e solo “grazie a un gesto tempestivo e deciso“, sollevando il suo bulldog francese da terra e portandolo verso di sé, l’uomo ha evitato che il randagio “attaccasse alla gola” il suo bulldog, potenzialmente causando ferite letali.

P.B., preoccupato per la sicurezza sia del suo cane che della propria, si è prontamente allontanato dalla zona, temendo un’aggressione diretta nei suoi confronti. Durante il momento di tensione, l’uomo ha chiesto a diverse persone presenti al Circolo della Lega Navale di chi fosse il cane randagio, ottenendo risposte negative e confermando l’ignoranza sulla proprietà dell’animale.

Rientrato a casa, P.B. ha “contattato immediatamente il suo veterinario di fiducia”, che ha consigliato di disinfettare le ferite del bulldog e somministrare antibiotici, confermando che l’animale era stato effettivamente ferito da un cane randagio. Il dolore subito ha causato al bulldog di trascinarsi mentre cammina.

L’incidente solleva nuovamente l’attenzione sulla questione dei cani randagi e sulla necessità di affrontare il problema in modo efficace per garantire la sicurezza di coloro che frequentano le aree pubbliche.

In particolare, si fa riferimento in particolare al cane Tokyo, cane di quartiere di razza Chow Chow noto e amato a Manfredonia. Tuttavia, dato per scontato l’amore verso l’animale, già in passato, come riferiscono a StatoQuotidiano.it degli agenti della Polizia Locale, non sono mancati interventi per la tutela di animali e persone transitanti nell’area indicata. “Almeno una ventina gli episodi registrati, con persone costrette a recarsi in Pronto Soccorso“.

Nello scorso ottobre era stato comunicato dal già Assessore comunale con delega alla lotta al randagismo ed alla tutela degli animali del Comune di Manfredonia che Tokyo non sarebbe andato in canile, ma che avrebbe “continuato a dimorare nel suo luogo del cuore: la zona del porto commerciale che costeggia Lungomare Nazario Sauro”.

“Dopo alcune segnalazioni per presunti comportamenti aggressivi il Comune, nella persona del già sindaco Gianni Rotice, avendo preventivamente consultato il servizio veterinario dell’Asl” attivò “la procedura per la cessione di proprietà, necessaria per evitare che finisse in canile”. In seguito, grazie alla generosità di una signora, Tokyo ha avuto una persona che si prende cura di lui e garantendo per la sua incolumità.

Resta dunque la problematica, tutti vogliamo bene a Tokyo ma come evitare gli oggettivi episodi di aggressione, al netto delle cause, ai danni di animali e persone?