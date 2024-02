FOGGIA – Nel pomeriggio di ieri 8 febbraio 2023, una delegazione di Mondo Gino Lisa ha preso parte al tavolo tecnico indetto dalla Commissione Ambiente e Territorio, presieduta dall’Ing Giovanni Quarato, presso il comune di Foggia, per affrontare il tema riguardante la piena operatività dell’Aeroporto di Foggia.

«Abbiamo avuto il piacere di partecipare ad un ottimo incontro svolto in un clima sereno, per portare il nostro contributo nell’affrontare un tema strategico per lo sviluppo della nostra Città di Foggia e di tutto il territorio circostante, ovvero la piena operatività dello scalo aereo “Gino Lisa” – commenta il Presidente di Mondo Gino Lisa Sergio Venturino -. Fa parte della nostra mission di Associazione, nonché di prima Community nata nel 2009».

Durante l’incontro e grazie al supporto del suo Socio l’ing. Vincenzo Papa, Mondo Gino Lisa ha portato all’attenzione dei presenti l’importanza della Continuità Territoriale, ovvero la capacità di garantire un servizio di trasporto che non penalizzi cittadini residenti in territori meno favoriti, inserendosi nel quadro più generale di garantire l’uguaglianza sostanziale dei cittadini e di coesione di natura economica e sociale, promosso in ambito europeo.

«Non si tratta di un’alternativa al SIEG – precisa Sergio Venturino – ma di un’opportunità aggiuntiva che può avere ripercussioni positive sull’offerta di volo di Foggia.

Abbiamo chiesto e chiediamo ancora, quindi, sia al Comune di Foggia (maggioranza e opposizione) che a tutti quelli del territorio circostante lo scalo di Viale degli Aviatori, una loro delibera in tal senso, mettendo loro a disposizione la circolare Serie EAL (EAL 20) di ENAC».

Nel corso dell’incontro, grazie all’intervento del suo Socio l’On. Antonio Tasso, Mondo Gino Lisa ha evidenziato che la crescita del traffico passeggeri deve passare anche per una campagna pubblicitaria nei comuni della Zona Vasta, di cui si è chiesta l’attenzione di tutti i Sindaci coinvolti per azioni concrete a tale scopo.

Per quanto riguarda invece l’accessibilità dello scalo, il Presidente Venturino ha sottolineato come sia «necessario impegnarsi per il decoro nei pressi dello scalo aereo di Viale degli Aviatori in quanto è un biglietto da visita per chi viene a conoscere i nostri splendidi territori».

A tal proposito Mondo Gino Lisa ha suggerito al Comune e ai privati l’istituzione di un servizio di navette veloci a prenotazione per i passeggeri che atterrano a Foggia, per poter raggiungere comodamente e speditamente la propria destinazione nella nostra provincia o in una di quelle limitrofe: «la nostra Associazione è pronta a fare da tramite e coordinare un miglioramento dei collegamenti tra l’aeroporto e tutto il territorio circostante – conclude Venturino -, nonché a mantenere alta l’attenzione per evitare la costruzione o la presenza di edifici che possano interferire con la piena capacità odierna e futura della pista aerea».