MANFREDONIA (FOGGIA) – “Con il carnevale alle porte non c’è frase più adeguata per descrivere l’incontro tenuto ieri a Palazzo San Domenico.

L’incontro è stato organizzato dalla Dott.ssa Grandolfo attualmente Commissario Prefettizio della Città di Manfredonia.

Presenziavano oltre la Dott.ssa Grandolfo, una delegazione della Gradinata Est, una delegazione in rappresentaza del Manfredonia Calcio 1932, una rappresentanza di genitori di calciatori del settore giovanile e una rappresentanza di dirigenti delle Forze dell’Ordine.

La tematiche affrontatate ovviamente sono state le problematiche che tengono ancora chiuso lo Stadio Miramare.

Ad oggi possiamo solo dire a tutta la popolazione Sipontina che quanto detto negli ultimi comunicati da parte del Manfredonia Calcio e della Società Manfredonia Miramare, non corrisponde alla verità!

Bugiardi ed incapaci.

In occasione dell’evento da noi organizzato domani 10 febbraio c/o le ex fabbriche San Francesco per festeggiare i nostri 5 anni di militanza al cospetto del Donia, invitiamo tutta la tifoseria a partecipare in quanto emergeranno tutte le verità sulla questione Miramare, perché i colpevoli hanno dei nomi e dei cognomi.

Vi aspettiamo domani alle ore 19:00. Questa situazione ha portato anche divisioni all’interno della tifoseria. Non facciamo più il loro gioco.

Adesso certa gente deve tenere la bocca chiusa e restituire lo Stadio alla città già dalla prossima partita casalinga”.

Lo riporta la Gradinata Est Manfredonia.