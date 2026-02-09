Edizione n° 5972

Cangelosi: "Il Foggia può salvarsi. Da qui alla fine sarà un mini torneo" (F – V)

MISTER CANGELOSI Cangelosi: “Il Foggia può salvarsi. Da qui alla fine sarà un mini torneo” (F – V)

"In questo periodo ho seguito entrambi i gironi e ho visto il Foggia in diverse occasioni"

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
9 Febbraio 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – Emozione, concretezza e fiducia. Sono queste le parole chiave che accompagnano la presentazione ufficiale di mister Vincenzo Cangelosi, tornato a Foggia a distanza di 41 anni dal suo primo arrivo in rossonero, allora da calciatore. Un ritorno carico di significati personali e sportivi, in un momento delicato per il club, chiamato a lottare fino all’ultimo per la salvezza.

Ad aprire la conferenza stampa è il presidente Nicola Canonico Casillo, che chiarisce subito i contorni dell’operazione: «Il contratto del mister è di sei mesi. La trattativa è nata alla luce dei risultati: ero già in contatto con Cangelosi e, dopo la partita di Caserta, abbiamo preso la decisione definitiva. È stata una riflessione ponderata».

Spazio poi alle questioni societarie: «Pavone è uno di famiglia. Qualora si risolvano alcune situazioni, potrà tornare a darci una mano. Musa sarà il direttore sportivo: al momento opera come consulente della proprietà».

Parola quindi a mister Cangelosi, che mostra fin da subito idee chiare e un atteggiamento positivo: «In questo periodo ho seguito entrambi i gironi e ho visto il Foggia in diverse occasioni. Questa squadra può giocarsi le sue carte per la salvezza. Da domani ci sarà un cambio di rotta». Nonostante il poco tempo a disposizione, il tecnico appare convinto delle potenzialità del gruppo: «La squadra mi ha dato segnali incoraggianti, l’ho notato anche in allenamento. Dobbiamo ragionare partita per partita: sarà un mini torneo fino alla fine. Ripartiremo cercando subito risultati positivi».

Lo riporta foggiacalciomania.com.

