Si amplia il numero dei comuni riconosciuti come territori montani. Il Governo ha accolto una prima proposta avanzata dalle Regioni, portando l’elenco a oltre 3.700 comuni, rispetto ai circa 2.900 previsti nella proposta iniziale legata al disegno di legge sull’autonomia differenziata.
Tra i territori interessati rientrano diversi comuni del Gargano – Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Mattinata, Peschici e Vieste (classificato come parzialmente montano) – oltre a numerosi centri dei Monti Dauni.
Sul tema è intervenuto il deputato di Forza Italia Giandiego Gatta, che ha sottolineato il ruolo della sollecitazione parlamentare del partito nel raggiungimento del risultato. In particolare, Gatta evidenzia l’emendamento al decreto “Milleproroghe”, attualmente all’esame della Camera, che propone di ampliare i criteri di riconoscimento della montanità.
L’emendamento mira a considerare, oltre ai parametri altimetrici, anche indicatori socio-economici come i ritardi nello sviluppo territoriale, lo spopolamento, la fuga dei giovani, i minori livelli di reddito e le difficoltà di accesso ai servizi e alle infrastrutture.
Secondo il parlamentare, la revisione dei criteri consentirà a numerosi comuni della Capitanata di continuare a beneficiare non solo dei finanziamenti dedicati, ma anche di specifiche misure di vantaggio previste dalla normativa. Tra queste figurano le agevolazioni per i mutui prima casa destinati ai giovani, i bonus per i nuovi nati, gli incentivi per medici e insegnanti, le aliquote ridotte per le imprese e forme di smart working agevolato.
«Si tratta di strumenti fondamentali – evidenzia Gatta – per ridurre il divario tra i territori interni e le aree maggiormente servite, sostenendo la crescita e la permanenza delle comunità locali».
L’iter normativo proseguirà nelle prossime settimane con l’esame parlamentare del provvedimento.
1 commenti su "Comuni montani, ampliato l’elenco: rientrano centri del Gargano e dei Monti Dauni. Gatta: “Risultato importante per la Capitanata”"
Io voglio sapere da questo —-non ha speso una parola sul voto della riforma della giustizia… come mai ? Come al solito lui fa sempre la volpe sta sempre dalla parte di più fronti per non esporsi … ma la popolazione , i vertici del governo a chi aspettano a richiamarlo e farlo esporre ?