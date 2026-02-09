Edizione n° 5972

BALLON D'ESSAI

ADRIANA PETRO // Carnevale di Manfredonia, Adriana Petro conduttrice della Gran Parata del 15 febbraio
9 Febbraio 2026 - ore  11:22

CALEMBOUR

ZOE TRINCHERO // Naudy Carbone, ingiustamente accusato dell’omicidio di Zoe Trinchero: “Cercavano vendetta, non giustizia”
9 Febbraio 2026 - ore  12:06

Home // Gargano // Erosione costiera, la Regione Puglia finanzia i primi interventi strutturali: circa 16 milioni di euro ai Comuni

FONDI Erosione costiera, la Regione Puglia finanzia i primi interventi strutturali: circa 16 milioni di euro ai Comuni

Piemontese: "Intervenire per garantire il futuro della costa". Leuzzi: "La costa priorità del nostro mandato"

Piemontese - presentazione nuova giunta

Erosione costiera, la Regione Puglia finanzia i primi interventi strutturali: circa 16 milioni di euro ai Comuni

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
9 Febbraio 2026
Gargano // Manfredonia //

La Regione Puglia ha approvato i primi interventi strutturali contro l’erosione costiera, finanziando con circa 16 milioni di euro quattro progetti comunali lungo il litorale regionale. Una scelta che matura mentre eventi meteo estremi e mareggiate violente riportano al centro del dibattito nazionale la fragilità delle coste italiane.

Gli interventi finanziati riguardano la cosiddetta costa bassa: spiagge sabbiose, litorali di ciottoli, tratti misti dove il mare, anno dopo anno, avanza silenziosamente, portando via sabbia, indebolendo gli arenili, mettendo a rischio strade costiere, aree naturali, accessi al mare e attività turistiche.

Con l’approvazione degli esiti dell’Avviso pubblico finanziato dal Programma Regionale Puglia FESR-FSE+ 2021-2027, la Regione destina complessivamente 15 milioni e 905 mila euro a questi quattro interventi, valutati come immediatamente cantierabili e coerenti con gli obiettivi di adattamento climatico, prevenzione del rischio e resilienza dei territori costieri. I Comuni beneficiari sono Rodi Garganico e Zapponeta in provincia di Foggia, Massafra in provincia di Taranto e Ostuni in provincia di Brindisi.

Si tratta del primo risultato concreto della programmazione 2021-2027 dedicato specificamente all’erosione costiera, una scelta politica e strategica che la Regione Puglia ha voluto inserire all’interno dell’Obiettivo europeo “Un’Europa più verde”, riconoscendo la tutela delle coste come una priorità strutturale e non più rinviabile.

“Il provvedimento adottato dal Demanio regionale dimostra che il cambiamento climatico si affronta con la programmazione e non inseguendo le emergenze – ha dichiarato l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, Raffaele Piemontese –. Mentre eventi estremi sempre più frequenti mettono in ginocchio interi territori, utilizziamo le risorse europee per intervenire prima, mettendo in sicurezza i litorali e proteggendo comunità, infrastrutture ed economie locali”.

Il quadro nel quale si inserisce questa prima azione regionale è particolarmente delicato. Secondo l’ultimo dossier ISPRA sul dissesto idrogeologico, nel periodo 2006-2020 la Puglia ha perso 31 chilometri di costa, con uno dei saldi negativi più rilevanti a livello nazionale. Un dato che rende evidente come l’erosione costiera non sia un problema futuro, ma una criticità già in atto.

A Rodi Garganico, l’intervento finanziato dalla Regione Puglia interessa l’area a sud del porto turistico: qui le correnti e le mareggiate spostano grandi quantità di sabbia, causando erosione e accumuli irregolari che compromettono la stabilità della costa e delle infrastrutture. Le opere finanziate serviranno a “rallentare” il mare, intercettare i sedimenti e ricreare naturalmente la spiaggia consumata dalle mareggiate, proteggendo anche le strutture viarie e ferroviarie vicine.

A Massafra, lungo il tratto compreso tra la foce del Canale Armato e l’area umida retrostante, l’erosione ha progressivamente ridotto l’arenile e indebolito un ecosistema delicato. Qui il progetto punta a restituire equilibrio al rapporto tra mare, foce e spiaggia, combinando interventi di difesa costiera con il recupero ambientale e una fruizione sostenibile: meno cemento, più natura, più spazio sicuro per cittadini e visitatori.

A Zapponeta, il mare ha continuato ad avanzare nonostante le difese esistenti, erodendo tratti di spiaggia utilizzati per la balneazione e il turismo. Le nuove barriere sommerse previste serviranno a spezzare la forza delle onde prima che raggiungano la riva, favorendo il deposito della sabbia e contrastando l’arretramento della linea di costa, con l’obiettivo di restituire stabilità e continuità all’arenile.

A Ostuni, a nord di Torre San Leonardo, l’intervento è pensato per proteggere e rafforzare le spiagge libere e i cordoni dunali, che rappresentano una difesa naturale fondamentale contro l’erosione. Barriere posizionate sotto il livello del mare e non visibili dalla riva, vegetazione autoctona e passerelle in legno permetteranno di difendere la spiaggia dal moto ondoso e, allo stesso tempo, di accompagnare una fruizione ordinata e rispettosa di uno dei tratti più delicati e frequentati della costa adriatica.

“Programmare interventi di tutela e di monitoraggio attento dell’intero litorale costiero rappresenta una delle priorità del nostro programma, per evitare di dover affrontare emergenze gravi come quelle che oggi colpiscono diverse aree del Mezzogiorno – ha osservato Marina Leuzzi, assessora all’Urbanistica e alla Casa con delega alle Politiche per il mare e la costa -. Gli eventi che in questi giorni interessano la costa salentina, con frane e mareggiate che arrecano danni ad abitazioni e servizi realizzati in passato sulle antiche dune, non costituiscono un caso isolato: si tratta di un fenomeno che riguarda la costa salentina così come molte altre porzioni del nostro litorale regionale, e che richiede una risposta strutturata e coordinata. Questo intervento regionale è lungimirante e rientra pienamente nella nostra strategia di sviluppo sostenibile, orientata alla tutela del territorio, alla sicurezza delle comunità costiere e alla valorizzazione responsabile del patrimonio naturale”.

Accanto ai progetti finanziati, l’istruttoria ha individuato anche interventi ammissibili ma non finanziabili per esaurimento delle risorse, presentati dai Comuni salentini di Ugento, Lecce e Melendugno, per un fabbisogno complessivo di circa 14 milioni e 500 mila euro. In particolare, per il progetto del Comune di Ugento, del valore di circa 4 milioni e 100 mila euro e collocatosi quinto in graduatoria, gli uffici regionali notificheranno la possibilità di procedere attraverso un cofinanziamento comunale oppure di attendere un eventuale incremento della dotazione finanziaria dell’Azione.

1 commenti su "Erosione costiera, la Regione Puglia finanzia i primi interventi strutturali: circa 16 milioni di euro ai Comuni"

  1. QUESTI INTERVENTI INCONTROLLATI SERVONO A SPENDERE DENARO PUBBLICO
    VEDASI INTERVENTI PRECEDENTI
    EURO TANTI OPERE 50%-CONTROLLI ZERO-

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009



