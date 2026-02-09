Foggia si prepara a quattro giorni di grande musica e lirica internazionale con la XXIV edizione del Premio Lirico Internazionale “Umberto Giordano”, che quest’anno debutta nella formula “In Festival”, interamente ospitata presso il Teatro Giordano.

La scelta trasforma il concorso in un percorso culturale aperto al pubblico, con appuntamenti di approfondimento, ascolto guidato e spettacoli, tutti a ingresso libero senza prenotazioni.

Il Festival si apre lunedì 9 febbraio alle 18.00 con il Preludio Giordaniano I, un percorso di ascolto guidato che accompagnerà il pubblico “da Giulio Caccini a Umberto Giordano”, illustrando l’evoluzione del linguaggio vocale e operistico fino al compositore foggiano.

Martedì 10 febbraio, sempre alle 18.00, spazio al Preludio Giordaniano II, con un incontro musicologico intitolato “Aladino Di Martino tra Napoli e Foggia”, dedicato al contesto storico e artistico di una figura di rilievo per la tradizione musicale locale.

Il cuore del Festival sarà mercoledì 11 febbraio, con la prova unica del Concorso Lirico Internazionale “Umberto Giordano”, dove cantanti lirici da tutto il mondo si sfideranno davanti a una giuria di alto profilo, in una vetrina di prestigio per i giovani talenti della lirica.

La manifestazione si chiuderà giovedì 12 febbraio con il Concerto di Gala dei Vincitori, un evento di grande suggestione artistica che permetterà al pubblico di ascoltare le voci premiate.

Il Premio “Umberto Giordano” è l’unico concorso lirico internazionale dedicato al compositore foggiano, autore di opere di straordinaria importanza nella storia del melodramma italiano. Con la nuova formula “In Festival”, il Premio rafforza la sua vocazione culturale e divulgativa, aprendo le porte del Teatro Giordano a tutta la città e agli appassionati, con l’obiettivo di rendere la lirica sempre più accessibile e centrale nella vita culturale del territorio.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero e il pubblico è invitato a partecipare.