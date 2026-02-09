Edizione n° 5972

Home // Cronaca // Foggia, Casillo annuncia: ok del Tribunale per il cambio di proprietà

CASILLO FOGGIA Foggia, Casillo annuncia: ok del Tribunale per il cambio di proprietà

È arrivata l’autorizzazione del Tribunale per il cambio di proprietà

Foggia, Casillo: «Liguori colpo necessario, in due settimane otto innesti»

Casillo - Fonte Immagine: tuttomercatoweb.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
9 Febbraio 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – Un passaggio chiave per il futuro del Calcio Foggia. Alla vigilia della conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore Vincenzo Cangelosi, subentrato a Barilari sulla panchina rossonera, arriva un annuncio di rilievo anche sul fronte societario. A renderlo noto è stato il presidente Gennaro Casillo, che ha comunicato il via libera del Tribunale al cambio di proprietà del club.

Nel corso di un incontro informale che ha preceduto la conferenza, il numero uno dei satanelli ha spiegato come l’autorità giudiziaria abbia espresso parere favorevole al trasferimento delle quote societarie, di fatto rimuovendo l’ultimo ostacolo burocratico rimasto sul percorso dell’operazione.

«È arrivata l’autorizzazione del Tribunale per il cambio di proprietà», ha dichiarato Casillo, sottolineando l’importanza di un passaggio considerato fondamentale per garantire stabilità e continuità al progetto sportivo.

Il pronunciamento rappresenta un momento decisivo per il club rossonero, che potrà ora procedere verso la definizione definitiva del nuovo assetto societario. Un segnale significativo in una fase delicata della stagione, caratterizzata non solo da cambiamenti tecnici, ma anche da una riorganizzazione strutturale della società. Lo riporta tuttocalciopuglia.com.

