Edizione n° 5972

BALLON D'ESSAI

ADRIANA PETRO // Carnevale di Manfredonia, Adriana Petro conduttrice della Gran Parata del 15 febbraio
9 Febbraio 2026 - ore  11:22

CALEMBOUR

ZOE TRINCHERO // Naudy Carbone, ingiustamente accusato dell’omicidio di Zoe Trinchero: “Cercavano vendetta, non giustizia”
9 Febbraio 2026 - ore  12:06

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Foggia, festa patronale anticipata al 21 marzo: chiuse scuole e uffici pubblici

FESTA PATRONALE FOGGIA Foggia, festa patronale anticipata al 21 marzo: chiuse scuole e uffici pubblici

L’ordinanza recepisce lo spostamento liturgico comunicato dalla Curia: stop alle attività per l’intera giornata, esclusi i servizi essenziali.

PROCESSIONE MADONNA DEI SETTE VELI - PH ENZO MAIZZI

PROCESSIONE MADONNA DEI SETTE VELI - PH ENZO MAIZZI

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
9 Febbraio 2026
Cronaca // Foggia //

La festività patronale della Solennità dell’Apparizione della Beata Vergine Maria dell’Iconavetere, conosciuta come Madonna dei Sette Veli, quest’anno a Foggia sarà riconosciuta sabato 21 marzo 2026, con conseguenze operative su scuole e uffici. A disporlo è un’ordinanza sindacale che recepisce, “anche a fini civili”, la variazione comunicata dalla Curia Metropolitana di Foggia-Bovino: la ricorrenza, tradizionalmente celebrata il 22 marzo, viene spostata al giorno precedente perché nel 2026 coincide con la IV domenica di Quaresima.

Il provvedimento stabilisce infatti il riconoscimento della festività patronale nella giornata del 21 marzo “a ogni effetto civile e lavorativo”, sostituendo la data consueta. In parallelo, dispone la chiusura per l’intera giornata di un’ampia platea di servizi e istituzioni presenti sul territorio comunale.

Nel dettaglio, l’ordinanza prevede lo stop per tutte le scuole di ogni ordine e grado – statali, paritarie e private – e per i servizi educativi per l’infanzia, includendo anche asili nido pubblici, privati e convenzionati. La chiusura riguarda inoltre le sedi universitarie e le istituzioni di alta formazione presenti in città, “compresi gli uffici di segreteria”.

Oltre al comparto istruzione, il provvedimento dispone la chiusura anche di tutti gli uffici pubblici e delle sedi delle pubbliche amministrazioni ricadenti nel territorio del Comune di Foggia. La Sindaca richiama, nel testo, l’articolo 50 del Testo unico degli enti locali (D.Lgs. 267/2000), che attribuisce al Sindaco competenze in materia di organizzazione degli orari dei servizi e degli uffici pubblici.

L’ordinanza contiene anche una precisazione importante: dalla chiusura sono esclusi i servizi pubblici essenziali, che dovranno essere comunque garantiti secondo le modalità previste dalle normative vigenti e dai regolamenti interni delle singole amministrazioni. È un passaggio che delimita l’effetto pratico del provvedimento: mentre attività didattiche e uffici ordinari si fermano, l’erogazione di prestazioni indispensabili non viene interrotta.

Sul piano della comunicazione, l’atto indica che sarà pubblicato all’Albo Pretorio, inserito nel registro dei decreti e delle ordinanze sindacali e diffuso anche attraverso il sito dell’Ente e altri mezzi ritenuti idonei. Per famiglie e studenti, la conseguenza è immediata: sabato 21 marzo non si svolgeranno lezioni né attività amministrative collegate (segreterie comprese).

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"Bellezza e bruttezza sono un miraggio perché gli altri finiscono per vedere la nostra interiorità.” (Frida Kahlo)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO