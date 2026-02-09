La festività patronale della Solennità dell’Apparizione della Beata Vergine Maria dell’Iconavetere, conosciuta come Madonna dei Sette Veli, quest’anno a Foggia sarà riconosciuta sabato 21 marzo 2026, con conseguenze operative su scuole e uffici. A disporlo è un’ordinanza sindacale che recepisce, “anche a fini civili”, la variazione comunicata dalla Curia Metropolitana di Foggia-Bovino: la ricorrenza, tradizionalmente celebrata il 22 marzo, viene spostata al giorno precedente perché nel 2026 coincide con la IV domenica di Quaresima.

Il provvedimento stabilisce infatti il riconoscimento della festività patronale nella giornata del 21 marzo “a ogni effetto civile e lavorativo”, sostituendo la data consueta. In parallelo, dispone la chiusura per l’intera giornata di un’ampia platea di servizi e istituzioni presenti sul territorio comunale.

Nel dettaglio, l’ordinanza prevede lo stop per tutte le scuole di ogni ordine e grado – statali, paritarie e private – e per i servizi educativi per l’infanzia, includendo anche asili nido pubblici, privati e convenzionati. La chiusura riguarda inoltre le sedi universitarie e le istituzioni di alta formazione presenti in città, “compresi gli uffici di segreteria”.

Oltre al comparto istruzione, il provvedimento dispone la chiusura anche di tutti gli uffici pubblici e delle sedi delle pubbliche amministrazioni ricadenti nel territorio del Comune di Foggia. La Sindaca richiama, nel testo, l’articolo 50 del Testo unico degli enti locali (D.Lgs. 267/2000), che attribuisce al Sindaco competenze in materia di organizzazione degli orari dei servizi e degli uffici pubblici.

L’ordinanza contiene anche una precisazione importante: dalla chiusura sono esclusi i servizi pubblici essenziali, che dovranno essere comunque garantiti secondo le modalità previste dalle normative vigenti e dai regolamenti interni delle singole amministrazioni. È un passaggio che delimita l’effetto pratico del provvedimento: mentre attività didattiche e uffici ordinari si fermano, l’erogazione di prestazioni indispensabili non viene interrotta.

Sul piano della comunicazione, l’atto indica che sarà pubblicato all’Albo Pretorio, inserito nel registro dei decreti e delle ordinanze sindacali e diffuso anche attraverso il sito dell’Ente e altri mezzi ritenuti idonei. Per famiglie e studenti, la conseguenza è immediata: sabato 21 marzo non si svolgeranno lezioni né attività amministrative collegate (segreterie comprese).