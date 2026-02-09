Legislazione sui casinò online: la Svizzera come modello europeo?

L’Europa presenta 27 sistemi normativi diversi per il gioco d’azzardo online. Alcuni paesi vietano completamente le piattaforme digitali, altri applicano monopoli statali, altri ancora hanno liberalizzato il mercato con licenze private. La Svizzera ha scelto una terza via nel 2019, creando un sistema ibrido che bilancia apertura controllata e protezione dei giocatori. Questo modello attira crescente attenzione da parte dei legislatori di altri paesi che cercano equilibrio tra entrate fiscali, tutela sociale e competitività del settore.

Il quadro normativo svizzero: concessioni limitate e localizzazione obbligatoria

La Legge federale sui giochi in denaro (LGD), entrata in vigore il 1° gennaio 2019, autorizza esclusivamente i casinò fisici già esistenti a operare online. Dei 21 casinò terrestri attivi, 18 hanno ottenuto concessioni digitali entro il 2023. Questo vincolo territoriale impedisce l’ingresso di operatori puramente online senza presenza fisica sul territorio.

La Commissione federale delle case da gioco (CFCG) verifica che ogni piattaforma implementa blocchi geografici per impedire l’accesso da estero, sistemi di autoesclusione nazionale condivisi tra tutti gli operatori, limiti di deposito obbligatori (configurabili dall’utente ma con massimali giornalieri e mensili), registrazione con verifica d’identità tramite carta d’identità o passaporto.

La CFCG pubblica report trimestrali: nel 2024 i casinò online in Svizzera hanno generato 310 milioni di franchi di ricavi lordi, con oltre 215.000 utenti registrati attivi. L’età media dei giocatori è scesa leggermente a 40 anni, mentre il 67% sono uomini. Il tempo medio di sessione è salito a 39 minuti, rimanendo comunque inferiore alla media europea di 51 minuti registrati nei mercati liberalizzati come Malta o Gibilterra.

Il monopolio dei casinò terrestri ha generato critiche da parte dell’Associazione Europea dei Giochi e delle Scommesse (EGBA), che considera il sistema anticoncorrenziale. La Svizzera ha difeso la scelta citando obiettivi di ordine pubblico e protezione sociale riconosciuti dal diritto UE, nonostante non sia membro dell’Unione.

Confronto con altri modelli europei

L’ Italia ha liberalizzato il mercato nel 2006 rilasciando centinaia di licenze a operatori privati. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) supervisiona oltre 400 domini autorizzati. Questo sistema ha prodotto 1,3 miliardi di euro di entrate fiscali nel 2022, ma anche aumento delle diagnosi di ludopatia: 400.000 persone in trattamento secondo i dati del Ministero della Salute , contro 180.000 del 2015.

La Svezia ha adottato nel 2019 un sistema di licenze private con tassazione fissa al 18% sui ricavi lordi. Spelinspektionen, l’autorità di controllo, ha rilasciato 98 licenze a operatori internazionali. Il mercato vale 2,1 miliardi di euro, ma il 25% dei giocatori continua a usare siti non autorizzati secondo sondaggi indipendenti, attirati da bonus più generosi e minori restrizioni pubblicitarie.

La Francia mantiene monopoli separati: poker online liberalizzato tramite ARJEL (ora ANJ), scommesse sportive con licenze, casinò online vietati. Questo sistema frammentato genera 600 milioni di euro annui, ma spinge parte della domanda verso gli operatori offshore non tassati.

Replicabilità e limiti strutturali

Il modello svizzero funziona in un paese che ha ormai superato i 9 milioni di abitanti, con un reddito pro capite estremamente elevato (che ha varcato la soglia dei 100.000 franchi medi nel 2025) e una forte tradizione di regolamentazione settoriale. Paesi con mercati più grandi affrontano pressioni diverse: Spagna e Germania, dopo liberalizzazioni parziali, stanno introducendo restrizioni pubblicitarie e limiti di spesa per contenere l’aumento delle problematiche sociali.

La concentrazione su operatori esistenti riduce la varietà di offerta e innovazione tecnologica. Startup digitali non possono entrare, limitando competizione su user experience e servizi. Questo compromesso tra controllo sociale e dinamismo economico rappresenta il nodo centrale per i legislatori europei che valutano le riforme future. (nota stampa).