Foggia – Manfredonia, 09 febbraio 2026. Un licenziamento “per giusta causa”, fondato – scrive il Tribunale – su fatti “più che abbondantemente provati” nelle indagini penali. Eppure, allo stesso tempo, un licenziamento dichiarato illegittimo. È l’apparente paradosso che emerge dalla sentenza n. 58/2026 della Sezione Lavoro del Tribunale di Foggia, depositata il 13 gennaio 2026, giudice Beatrice Notarnicola, nel procedimento tra il sig. Raffaele Fatone e l’Azienda Servizi Ecologici – ASE S.p.A..

La vicenda parte da lontano e incrocia lavoro, cronaca giudiziaria e immagine pubblica di una società partecipata che gestisce un servizio essenziale. Come risaputo infatti, ASE S.p.A., partecipata in house del Comune di Manfredonia, opera nell’igiene urbana e in servizi ambientali connessi.

Secondo quanto ricostruito nella sentenza, Fatone – assunto prima a tempo determinato e poi stabilizzato – riceve il 22 marzo 2024 una contestazione disciplinare dopo l’ordinanza del GIP che dispone per lui gli arresti domiciliari (focus “Giù le mani“).

Gli addebiti sono due: una condotta violenta ai danni di un collega, con seguente “discredito” mediatico per l’azienda; inoltre: tardiva comunicazione dell’assenza dal servizio dal 9 al 20 marzo 2024 legata alla misura cautelare.

Nonostante le giustificazioni, il 2 maggio 2024 arriva il provvedimento più pesante: licenziamento per giusta causa. In quei giorni, secondo quanto riportato dalla stampa locale, il licenziamento sarebbe addebitabile a una decisione presa dai vertici aziendali dell’epoca (si parla dell’amministratore Marcello Danisi).

Il punto centrale della sentenza in oggetto è netto: per la sezione lavoro del Tribunale di Foggia la condotta contestata risulta provata sulla base degli atti del procedimento penale; da qui la valutazione di sussistenza della giusta causa “in ordine ai fatti illeciti”.

Ma subito dopo arriva la seconda parte, quella decisiva sul piano del diritto del lavoro: il licenziamento è illegittimo per violazione del principio del “ne bis in idem”. In sostanza, gli stessi fatti erano stati già contestati in una precedente nota (9 luglio 2024).

Tra le contestazioni, c’è quella che l’azienda non avrebbe adottato alcun provvedimento disciplinare. Per il giudice, ASE avrebbe quindi “decaduto” dal potere disciplinare e non poteva tornare, “a distanza di anni”, a sanzionare gli stessi identici fatti. Non solo: la sentenza in oggetto del Tribunale di Foggia richiama anche le regole del CCNL (art. 68) sui termini per concludere l’istruttoria disciplinare, evidenziando che, decorso il limite previsto, “l’azienda non può comminare al dipendente alcuna sanzione al riguardo”.

Qui si innesta la domanda: se il licenziamento è illegittimo, perché il sig. Raffaele Fatone non rientra al lavoro? Dalla sentenza emerge che non è una decisione “aziendale” quella di eludere il reintegro: è l’effetto della tutela riconosciuta dal Tribunale in questo caso specifico, perché l’illegittimità accertata non deriva dall’“insussistenza del fatto”, ma da violazioni procedurali/disciplinari a carico dello stesso Raffaele Fatone.

Il lavoratore oggi a StatoQuotidiano.it: “Voglio tornare a lavorare”

Nel frattempo, sul piano umano e sociale, resta la posizione dell’uomo: da quanto riferito, Raffaele Fatone avrebbe inizialmente rinunciato a una proposta conciliativa (si parla di 10 mensilità) perché la priorità non sarebbe l’indennizzo, ma tornare al lavoro. Ora la sentenza risulta notificata al suo legale ed è oggi incerto se sarà presentato o meno appello contro quanto stabilito in primo grado dal tribunale di Foggia.

Ma si apre anche un fronte politico. Fatone chiede un interessamento delle istituzioni cittadine: in primis il sindaco di Manfredonia Domenico La Marca e le forze di opposizione, perché il caso riguarda una partecipata comunale e un servizio pubblico essenziale. La vicenda, del resto, si muove su un terreno già sensibile: attorno ad ASE, negli ultimi anni, si sono accesi riflettori giudiziari e mediatici. Il Tribunale del resto ha scritto una cosa che pesa come un macigno: i fatti, per il giudice, ci sono; ma l’azienda non poteva più usare quegli stessi fatti per licenziare, né farlo fuori tempo massimo.

Adesso si entra nella fase più delicata: chi, dentro ASE e nei rapporti con il socio pubblico (Comune di Manfredonia), valuterà se impugnare, come gestire l’impatto reputazionale e, soprattutto, come spiegare ai cittadini perché un licenziamento può risultare “giusto” nei fatti e “sbagliato” nel diritto?

Chi ha preso la decisione? Ora cosa succede? E perché, nonostante l’illegittimità dichiarata, il reintegro resta fuori dal perimetro della sentenza? Il tutto mentre nel frattempo ci sono state 12 nuove assunzioni in ASE. “I pubblici amministratori del Comune di Manfredonia sono realmente a conoscenza di questa situazione paradossale?”.