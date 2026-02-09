Edizione n° 5972

Manfredonia: alla Lega Navale un incontro sulla sicurezza della navigazione da diporto

MANFREDONIA NAVIGAZIONE Manfredonia: alla Lega Navale un incontro sulla sicurezza della navigazione da diporto

Relatore principale sarà il Capitano di Fregata Marco Pepe, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Manfredonia

Porto turistico Manfredonia - Immagine d'archivio

Martedì 10 febbraio 2026, alle ore 18, presso la sede della Lega Navale Italiana di Manfredonia in Viale Miramare, si terrà un incontro informativo dedicato alla sicurezza della navigazione da diporto, promosso dalla Sezione di Manfredonia in collaborazione con la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera.

Relatore principale sarà il Capitano di Fregata Marco Pepe, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Manfredonia.

L’iniziativa è finalizzata a incrementare la cultura nautica tra gli appassionati di diporto e rappresenta un’occasione per illustrare gli ultimi aggiornamenti normativi, in particolare le dotazioni di sicurezza obbligatorie e le recenti modifiche al Codice della Nautica da Diporto, che introducono requisiti più stringenti e semplificazioni tecnologiche.

L’incontro si svolge con il patrocinio della Città di Manfredonia, dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale e dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia – gruppo di Manfredonia.

L’evento è aperto a tutta la cittadinanza, invitando appassionati e cittadini interessati a partecipare.

