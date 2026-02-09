In vista della 72ª edizione del Carnevale storico di Manfredonia, il Comune attiva temporaneamente il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di Protezione civile. Lo stabilisce un’ordinanza del Settore di Staff I che richiama la deliberazione di Giunta con cui è stata approvata la proposta progettuale dell’evento e sottolinea l’atteso notevole afflusso di pubblico con conseguente incremento del traffico veicolare e pedonale.

Nell’atto si indica che il programma prevede, in particolare, tre grandi appuntamenti: domenica 15 febbraio, martedì 17 febbraio e sabato 21 febbraio 2026, con sfilate di gruppi mascherati e carri allegorici (tra cui “Sfilata delle meraviglie”, “Golden Night” e “Notte colorata”). È proprio la combinazione tra eventi pubblici e concentrazione di presenze a rendere necessaria, secondo il provvedimento, una regia organizzativa dedicata.

L’ordinanza evidenzia che la manifestazione può determinare disagi alla circolazione, anche a causa di chiusure o limitazioni sulle strade interessate, e richiama attività e riunioni svolte per l’esame delle questioni legate allo svolgimento degli eventi. La finalità dichiarata è assicurare una gestione coordinata della sicurezza e dell’assistenza alla popolazione, integrando le risorse ordinarie dell’Ente con il supporto delle associazioni di volontariato di Protezione civile.

Secondo l’atto, la manifestazione viene considerata di rilevante impatto locale, perché potrebbe comportare un rischio per la pubblica e privata incolumità in ragione dell’elevato afflusso di persone e mezzi. Da qui la decisione di attivare, anche solo in modo temporaneo e mirato, il C.O.C., struttura prevista nelle direttive nazionali e regionali richiamate in ordinanza come strumento di prima risposta e di coordinamento a livello comunale.

Il provvedimento stabilisce che il C.O.C. sarà attivo dal 15 al 21 febbraio 2026, con operatività legata alle giornate degli eventi, e indica anche alcune funzioni di supporto e i relativi referenti. Tra queste: la funzione Tecnico–Pianificazione–Gestione amministrativa (dirigenza Protezione civile), la funzione legata al coordinamento operativo e alle associazioni, e la funzione Trasporto–Circolazione e viabilità, collegata al comando di Polizia locale.

Sul piano amministrativo, l’ordinanza dispone la pubblicazione all’Albo Pretorio e la trasmissione a Prefettura, Provincia, Regione (servizio Protezione civile) e ai responsabili delle funzioni individuate. L’impostazione del provvedimento, per come emerge dal testo, è quella di un atto di prevenzione e coordinamento: non interviene su singole limitazioni stradali (che, eventualmente, restano in capo ad altri provvedimenti), ma crea la cornice organizzativa per gestire rapidamente criticità, emergenze o esigenze operative che possano verificarsi durante le giornate di festa.

Per i cittadini il messaggio operativo è: nelle date indicate, il Comune mette in campo una cabina di regia dedicata, pensata per far lavorare in modo integrato uffici, Polizia locale e Protezione civile.