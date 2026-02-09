A Manfredonia scattano modifiche temporanee alla sosta nell’area di Piazza Marconi in vista degli appuntamenti del Carnevale storico. Un’ordinanza del Settore di Staff II – Polizia Locale dispone infatti il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata nella zona compresa tra l’ingresso del mercato ittico e l’ingresso della Guardia Costiera, a partire dalle ore 8 del 12 febbraio e fino alle ore 18 del 24 febbraio 2026.

Il provvedimento è motivato dalla necessità di consentire le operazioni legate all’allestimento delle tribune che saranno posizionate nei pressi dell’area prospiciente la Capitaneria di Porto per permettere al pubblico di assistere alle manifestazioni. Nell’atto si richiama, in particolare, il programma di eventi della 72ª edizione del Carnevale di Manfredonia, con svolgimento previsto nei giorni 15, 17 e 21 febbraio 2026, quando sono in calendario le “Gran Parate”.

L’ordinanza interviene quindi sulla gestione degli spazi di sosta in un punto sensibile della città: l’area interessata è quella a ridosso di un nodo logistico e di servizi, e l’obiettivo dichiarato è rendere possibile il montaggio e lo smontaggio delle strutture in sicurezza e con tempi compatibili con le date degli eventi.

Il provvedimento stabilisce anche chi è incaricato dell’esecuzione: la Polizia Locale e gli altri organi di polizia stradale. Nell’atto si precisa inoltre che fanno eccezione ai divieti i mezzi delle forze di polizia, di soccorso, di emergenza e di pubblica utilità, oltre ai mezzi autorizzati o al servizio della manifestazione.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico, l’ordinanza prevede che gli autoservizi di linea in transito nel tratto interessato “potranno adottare percorsi alternativi” individuati dagli stessi gestori. È una indicazione che, di fatto, mette in conto possibili variazioni operative nelle giornate di maggiore afflusso, con la necessità per gli utenti di verificare eventuali aggiornamenti o deviazioni.

Sul piano amministrativo, l’atto dispone la pubblicazione all’Albo Pretorio online e la notifica a una serie di soggetti istituzionali e operatori, tra cui forze dell’ordine, Vigili del Fuoco, strutture sanitarie e diverse compagnie di trasporto. L’elenco delle comunicazioni mira a garantire coordinamento e conoscenza della misura, considerato l’impatto sulla viabilità e sull’uso degli spazi pubblici in un periodo di eventi.

In concreto, per residenti e automobilisti l’indicazione è chiara: nell’intervallo di tempo stabilito, nell’area delimitata dell’ordinanza non sarà consentito sostare né fermarsi e potranno essere attivate le procedure di rimozione. Per evitare sanzioni e disagi, è opportuno programmare per tempo la sosta in zone alternative e prestare attenzione alla segnaletica temporanea che sarà predisposta sul posto.