BARI – Istituire una facoltà di Medicina e Chirurgia presso l’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo: è la proposta contenuta nella mozione presentata dal consigliere regionale Napoleone Cera, indirizzata al presidente del Consiglio regionale pugliese Toni Matarrelli.

Cera sostiene che l’iniziativa risponderebbe al fabbisogno di medici e professionisti sanitari, in un contesto di carenze definite “strutturali”.

Il consigliere richiama inoltre le difficoltà per molti studenti, considerato che in Puglia le facoltà di Medicina risultano concentrate soprattutto nelle città metropolitane.

Nella mozione viene evidenziato il ruolo dell’ospedale di San Giovanni Rotondo, descritto come eccellenza nazionale e internazionale, già dotato – si legge – di infrastrutture e competenze idonee ad ospitare corsi universitari. L’atto chiede alla Regione di avviare interlocuzioni con l’IRCCS e le università interessate per verificare la fattibilità del progetto, sostenendo l’eventuale iter di accreditamento e riconoscendo il polo come sede strategica per integrazione tra assistenza, formazione e ricerca. Cera conclude legando l’operazione anche a ricadute sul territorio, tra rilancio economico e rafforzamento della sanità di prossimità.