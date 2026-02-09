Edizione n° 5972

BALLON D'ESSAI

9 Febbraio 2026 - ore  11:22

CALEMBOUR

9 Febbraio 2026 - ore  12:06

Medicina a Casa Sollievo, Cera presenta una mozione: "Una facoltà a San Giovanni Rotondo"

MEDINA CASA SOLLIEVO Medicina a Casa Sollievo, Cera presenta una mozione: “Una facoltà a San Giovanni Rotondo”

Istituire una facoltà di Medicina e Chirurgia presso l’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo

Test Medicina, graduatoria e ricorsi: un incontro online per fare chiarezza

Test del semestre filtro in Medicina - Fonte Immagine: tg24.sky.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
9 Febbraio 2026
Gargano // Manfredonia //

BARI – Istituire una facoltà di Medicina e Chirurgia presso l’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo: è la proposta contenuta nella mozione presentata dal consigliere regionale Napoleone Cera, indirizzata al presidente del Consiglio regionale pugliese Toni Matarrelli.

Cera sostiene che l’iniziativa risponderebbe al fabbisogno di medici e professionisti sanitari, in un contesto di carenze definite “strutturali”.

Il consigliere richiama inoltre le difficoltà per molti studenti, considerato che in Puglia le facoltà di Medicina risultano concentrate soprattutto nelle città metropolitane.

Nella mozione viene evidenziato il ruolo dell’ospedale di San Giovanni Rotondo, descritto come eccellenza nazionale e internazionale, già dotato – si legge – di infrastrutture e competenze idonee ad ospitare corsi universitari. L’atto chiede alla Regione di avviare interlocuzioni con l’IRCCS e le università interessate per verificare la fattibilità del progetto, sostenendo l’eventuale iter di accreditamento e riconoscendo il polo come sede strategica per integrazione tra assistenza, formazione e ricerca. Cera conclude legando l’operazione anche a ricadute sul territorio, tra rilancio economico e rafforzamento della sanità di prossimità.

1 commenti su "Medicina a Casa Sollievo, Cera presenta una mozione: “Una facoltà a San Giovanni Rotondo”"

  1. Un si convinto per tale proposta che vedrebbe sfoltire le richieste di alloggi nelle sedi attuali. Tutti gli aspiranti medici dei centri del Gargano e rispettivi genitori ne trarrebbero benefici economici non indifferenti.

Lascia un commento

LASCIA UN COMMENTO