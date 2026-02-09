La Giunta comunale di Monte Sant’Angelo ha approvato il Piano annuale dei flussi di cassa 2026, documento introdotto per rafforzare la programmazione dei pagamenti e ridurre i tempi di pagamento, con riferimento alla normativa richiamata nella delibera. Il piano è articolato per trimestri e si basa sulla codifica SIOPE: l’ente dovrà aggiornare periodicamente le previsioni sulla base dell’andamento effettivo di incassi e pagamenti e delle eventuali variazioni di bilancio.

La delibera dispone anche la trasmissione del piano all’organo di revisione per le verifiche previste e indica che gli aggiornamenti successivi saranno curati dal responsabile del servizio finanziario.