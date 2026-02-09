Edizione n° 5972

Home // Manfredonia // Monte Sant’Angelo: approvazione Piano annuale flussi di cassa 2026

FLUSSI DI CASSA Monte Sant’Angelo: approvazione Piano annuale flussi di cassa 2026

Monte Sant’Angelo approva il Piano dei flussi di cassa 2026: cronoprogramma trimestrale di incassi e pagamenti

Monte Sant’Angelo, approvato il quarto SAL per il recupero dell’ex Ostello

Monte Sant'Angelo - Fonte: ilrestodelgargano.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
9 Febbraio 2026
Manfredonia // Monte S. Angelo //

La Giunta comunale di Monte Sant’Angelo ha approvato il Piano annuale dei flussi di cassa 2026, documento introdotto per rafforzare la programmazione dei pagamenti e ridurre i tempi di pagamento, con riferimento alla normativa richiamata nella delibera. Il piano è articolato per trimestri e si basa sulla codifica SIOPE: l’ente dovrà aggiornare periodicamente le previsioni sulla base dell’andamento effettivo di incassi e pagamenti e delle eventuali variazioni di bilancio.

La delibera dispone anche la trasmissione del piano all’organo di revisione per le verifiche previste e indica che gli aggiornamenti successivi saranno curati dal responsabile del servizio finanziario.

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

"Bellezza e bruttezza sono un miraggio perché gli altri finiscono per vedere la nostra interiorità.” (Frida Kahlo)

