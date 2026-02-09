Palazzo D’Avalos, aggiudicazione definitiva dei lavori: appalto da oltre 3 milioni

FOGGIA – È stata formalizzata l’aggiudicazione definitiva della gara per i lavori di rifunzionalizzazione e ristrutturazione di Palazzo D’Avalos, nel Comune di Foggia. La procedura è stata condotta dalla centrale di committenza Invitalia S.p.A., mentre Palazzo di Città figura come ente aderente.

L’intervento – identificato dal CUP B75C19000280001 e dal CIG B65633079C – è stato messo a gara con procedura aperta ai sensi del D.lgs. 36/2023 (richiamati gli articoli 71, 132 e 133), secondo quanto riportato nell’avviso di aggiudicazione. L’importo a base d’asta era pari a 4.219.980,29 euro (IVA esclusa). All’interno della cifra, 80.300,07 euro sono indicati come oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: risorse che, per definizione, restano fuori dalla competizione sul prezzo e servono a garantire le misure di prevenzione e protezione in cantiere.

La stazione appaltante ha scelto il criterio del minor prezzo (art. 50, comma 4, del Codice). La seduta di gara si è svolta il 13 maggio 2025. Le offerte pervenute sono state 52 e, sempre secondo il documento, risultano 52 ammesse con una sola esclusione.

Ad aggiudicarsi l’appalto è un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) composto da Credendino Domenico Srl (mandataria), T.G. Impianti Tecnologici Srl e Restauri del Sole Srl (mandanti). Il valore dell’offerta vincitrice è indicato in 3.091.669,05 euro, di cui 80.300,07 euro per la sicurezza non ribassabile, oltre IVA.

Il passaggio alla “definitiva” non è soltanto formale. L’avviso richiama infatti i provvedimenti che rendono efficace l’aggiudicazione: un atto di Invitalia (prot. 234379 del 9 luglio 2025) e la determina di presa d’atto del Comune di Foggia (n. 1805 del 16 settembre 2025). L’atto pubblicato reca la data del 9 febbraio 2026 ed è firmato dal dirigente ing. Tullio Daniele Mendolicchio.

Con l’esito della gara, ora l’attenzione si sposta dall’arena competitiva al cantiere. In genere, la fase esecutiva è quella in cui si misurano davvero la solidità organizzativa dell’RTI, la capacità di coordinare lavorazioni diverse (edili, impiantistiche e specialistiche) e la tenuta del cronoprogramma. L’ampia partecipazione segnala interesse del mercato, ma impone anche un presidio costante su tempi, qualità e sicurezza, affinché la rifunzionalizzazione produca un risultato duraturo e verificabile.

L’avviso pubblicato a fini di trasparenza riassume i dati essenziali – importi, partecipazione, criterio e aggiudicatario – ma non entra nel dettaglio di verbali e verifiche tecniche, né delle ragioni dell’unica esclusione segnalata. Per questo, eventuali ulteriori elementi (ad esempio sulle verifiche di congruità dell’offerta o sui requisiti) sono demandati agli atti di gara completi e agli adempimenti successivi.

Palazzo D’Avalos è uno dei luoghi simbolo del patrimonio cittadino: la sua rifunzionalizzazione, oltre al valore architettonico, incide sulla possibilità di restituire spazi e servizi alla comunità. La sfida, da qui in avanti, sarà trasformare un’aggiudicazione da 3,09 milioni in un intervento efficace, capace di coniugare rispetto dei tempi, tutela dell’edificio e fruizione futura.

Dai numeri riportati nell’avviso emerge anche l’ordine di grandezza della differenza rispetto alla base d’asta: tra 4.219.980,29 euro e 3.091.669,05 euro ci sono circa 1,13 milioni di euro. In percentuale, il ribasso è nell’ordine del 27% sulla quota soggetta a competizione (elaborazione sui dati dell’avviso, al netto degli oneri di sicurezza non ribassabili).