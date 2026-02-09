Piano liste d’attesa in Puglia: oltre 6.300 prestazioni anticipate in una settimana. Ma il 30% dice no

BARI – Parte con numeri significativi, ma anche con qualche criticità, il piano straordinario di recupero delle liste d’attesa avviato dalla Regione Puglia. A una settimana dall’inizio dell’operazione di “recall” dei pazienti, sono 6.315 le visite ed esami anticipati con un nuovo appuntamento già fissato, mentre circa il 30% delle persone contattate (3.315 cittadini) ha rifiutato la proposta di anticipazione. Altri 1.503 pazienti sono risultati irreperibili e saranno ricontattati nei prossimi giorni.

I dati, aggiornati a sabato 7 febbraio, fotografano l’impatto iniziale del piano voluto dal presidente della Regione Puglia Antonio Decaro per ridurre le attese in sanità, dando priorità ai casi più urgenti. Nella prima settimana sono state già eseguite 3.023 prestazioni ambulatoriali e 136 ricoveri. Solo nella giornata di sabato scorso sono state effettuate 341 prestazioni, tra colonscopie, risonanze magnetiche, Tac, ecografie, visite cardiologiche, oculistiche, urologiche e pediatriche, oltre a ecocardiografie e test da sforzo.

Il piano di recupero punta allo smaltimento delle liste d’attesa concentrandosi sulle priorità cliniche: per le prestazioni specialistiche vengono richiamati i pazienti con priorità U (entro 72 ore) e B (entro dieci giorni), mentre per i ricoveri si procede con la priorità A, che prevede un intervento entro 30 giorni.

Complessivamente sono state richiamate 14.923 persone: 12.018 per visite ed esami e 2.905 per ricoveri. In termini percentuali, i recall effettuati rappresentano circa il 12% del target complessivo fissato dalla Regione, pari a 124.320 prestazioni da recuperare entro il 30 giugno.

«Voglio ringraziare tutti gli operatori sanitari – ha commentato Decaro – per il lavoro che stanno facendo e per aver raccolto insieme a noi questa sfida. L’abbattimento delle liste d’attesa non solo migliorerà l’offerta sanitaria regionale, ma contribuirà anche a ricostruire un rapporto di fiducia tra i cittadini e il sistema sanitario». Secondo il presidente, il piano sperimentale consentirà inoltre di «migliorare l’appropriatezza prescrittiva e individuare le attività su cui intervenire per strutturare in modo stabile il sistema regionale».

Sul fronte delle singole aziende sanitarie, il Policlinico Riuniti di Foggia è la struttura che ha effettuato il maggior numero di richiami, con 3.162 recall, 1.199 prestazioni anticipate e 377 già eseguite. Risultati rilevanti anche per la Asl Barletta-Andria-Trani, che ha già effettuato 1.095 visite ed esami su 1.306 persone richiamate. La Asl di Lecce ha anticipato 75 ricoveri, mentre l’Irccs Oncologico “Giovanni Paolo II” ne ha già effettuati 64.

Se da un lato i numeri mostrano l’efficacia organizzativa del piano, dall’altro resta il nodo dei rifiuti e degli irreperibili, che rallentano il processo di recupero. Una criticità che la Regione intende monitorare per migliorare ulteriormente l’efficacia del sistema e garantire risposte più rapide ai bisogni di salute dei cittadini pugliesi. Lo riporta Ansa Puglia.