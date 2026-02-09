Il dr. Manrico Erriu di Trexenta, impegnato nella promozione di progetti culturali e istituzionali a vocazione internazionale, per riflettere sul significato contemporaneo di tradizione, responsabilità privata e leadership culturale.

Tradizione, responsabilità privata e nuove istituzioni culturali come strumenti di dialogo in un’epoca di frammentazione.

Introduzione (a cura della Redazione)

In un contesto europeo segnato da tensioni identitarie, crisi delle mediazioni tradizionali e crescente distanza tra istituzioni e cittadini, la diplomazia culturale torna a emergere come possibile spazio di dialogo e comprensione. Accanto all’azione degli Stati, iniziative culturali indipendenti e responsabili stanno assumendo un ruolo sempre più rilevante nella costruzione di relazioni fondate su memoria, linguaggio simbolico e continuità storica.

Ne parliamo con Manrico Erriu di Trexenta, impegnato nella promozione di progetti culturali e istituzionali a vocazione internazionale, per riflettere sul significato contemporaneo di tradizione, responsabilità privata e leadership culturale.

D. Signor Erriu, perché oggi si torna a parlare di diplomazia culturale?

R. Perché la diplomazia tradizionale, da sola, non è più sufficiente.

Viviamo in un’epoca in cui i conflitti non nascono solo da interessi economici o territoriali, ma da fratture simboliche, identitarie e culturali. La diplomazia culturale opera proprio su questo piano più profondo: crea linguaggi comuni prima ancora che accordi formali. La cultura, quando è autentica, non impone: mette in relazione. Ed è spesso l’unico terreno sul quale il dialogo resta possibile anche quando la politica si irrigidisce.

D. Che ruolo possono avere oggi le iniziative private in ambito culturale e istituzionale?

R. Un ruolo complementare, ma essenziale. Storicamente, molte delle più importanti istituzioni culturali europee sono nate da iniziativa privata, non statale. Oggi questo modello torna ad avere senso perché consente visione di lungo periodo, continuità e libertà di pensiero. La responsabilità privata, quando è esercitata con rigore e senso del limite, non sostituisce le istituzioni pubbliche, ma le affianca, le rafforza, e spesso ne anticipa i bisogni.

D. L’Europa sembra attraversare una crisi di identità. La cultura può ancora essere un collante?

R. Credo sia l’unico collante possibile. Le identità imposte dall’alto tendono a generare resistenza; quelle culturali, se ben curate, generano appartenenza. L’Europa non è mai stata un monolite: è sempre stata una pluralità di tradizioni che dialogano. La cultura, intesa come memoria condivisa e linguaggio simbolico, permette di riconoscersi senza rinunciare alle differenze. È una forma di unità più lenta, ma molto più solida.

D. Che significato ha oggi parlare di tradizione senza cadere nella nostalgia?

R. La tradizione non è il passato che si replica, ma il passato che viene compreso. Quando la tradizione diventa nostalgia, smette di essere viva. Quando invece viene studiata, interpretata e trasmessa, diventa uno strumento per leggere il presente. In questo senso, la tradizione è una responsabilità: selezionare ciò che merita di essere portato avanti, non tutto ciò che è stato.

D. Perché stanno nascendo nuove accademie culturali indipendenti fuori dai circuiti statali?

R. Perché esiste un vuoto.

Molti saperi non trovano più spazio né nell’università né nei percorsi professionalizzanti. Le accademie indipendenti nascono per custodire ciò che richiede tempo, disciplina e profondità: arti istituzionali, codici simbolici, linguaggi diplomatici, etica della rappresentanza. In questo contesto, anche la mia esperienza personale si colloca come tentativo di creare spazi di continuità culturale, aperti e collaborativi, non come forme di chiusura o privilegio.

D. Che tipo di leadership culturale servirà nei prossimi anni?

R. Una leadership silenziosa. Non servono figure carismatiche nel senso mediatico del termine, ma custodi: persone capaci di reggere il peso della continuità, di operare senza clamore, di pensare in termini generazionali. La vera leadership culturale non si misura nella visibilità, ma nella capacità di lasciare strutture che funzionano anche in assenza di chi le ha create.

D. Se dovesse lasciare un messaggio a chi oggi lavora nella cultura, quale sarebbe?

R. Di non confondere l’urgenza con l’importanza. Non tutto ciò che è immediato è necessario, e non tutto ciò che è necessario produce risultati rapidi.

La cultura richiede pazienza, rigore e una certa dose di solitudine. Ma è proprio questa lentezza a renderla capace di durare. Forse il compito più urgente oggi non è creare qualcosa di nuovo, ma imparare di nuovo a custodire ciò che merita di durare. L’intervista si conclude con una riflessione che richiama alla

responsabilità individuale e collettiva nella custodia della cultura, intesa non come patrimonio statico o ornamento del passato, ma come spazio vivo di relazione, memoria e trasmissione. In un tempo segnato da accelerazioni e semplificazioni, il dialogo restituisce centralità a una visione capace di pensare nel lungo periodo, dove la cultura torna a essere strumento di comprensione, continuità e servizio.