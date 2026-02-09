MANFREDONIA (FG) – In vista del referendum confermativo sulla riforma della giustizia, fissato per il 22 e 23 marzo, anche a Manfredonia prende forma il dibattito pubblico.

Nella città sipontina è stato infatti costituito il comitato locale per il “Sì”, presieduto dall’avvocato Cristiano Romani, con la partecipazione di professionisti del settore giuridico e rappresentanti della società civile. L’obiettivo dichiarato è informare i cittadini sui contenuti della riforma costituzionale e sulle ragioni che, secondo i promotori, renderebbero necessario l’intervento normativo.

Nel corso dell’incontro pubblico, i componenti del comitato hanno illustrato i presupposti e i punti cardine della riforma, sottolineando come il progetto si inserisca in un percorso politico e istituzionale che attraversa diverse stagioni governative. «Non è una proposta che nasce oggi – ha spiegato l’avvocato Romani – ma il risultato di tentativi portati avanti nel tempo da governi di diversa estrazione politica. Oggi si presenta un’occasione concreta per affrontare alcune criticità emerse nel sistema giudiziario e rafforzarne la credibilità».

Tra i pilastri della riforma figura la separazione delle carriere tra pubblici ministeri e giudici, accompagnata dall’istituzione di due distinti Consigli superiori della magistratura. Un tema, questo, che secondo l’avvocato Giusy Moscatelli rappresenterebbe il completamento del principio del “giusto processo” sancito dall’articolo 111 della Costituzione. «La distinzione tra funzione requirente e funzione giudicante – ha evidenziato – punta a garantire una maggiore terzietà del giudice rispetto alle parti processuali, rafforzando l’equilibrio tra accusa e difesa».

La riforma, nel dettaglio, prevede la creazione di due organismi autonomi di autogoverno: uno dedicato ai magistrati giudicanti e l’altro ai pubblici ministeri. Attualmente, entrambe le funzioni rientrano nella competenza di un unico Consiglio superiore della magistratura. Il dottor Ugo Galli ha spiegato come questa modifica mirerebbe anche a superare alcune criticità legate al sistema di valutazione interna. «Nel corso degli anni – ha osservato – la quasi totalità dei magistrati ha ricevuto giudizi positivi. Questo dato, insieme al numero limitato di sanzioni disciplinari, è stato interpretato come un elemento che giustifica una riorganizzazione del sistema, anche attraverso l’introduzione del sorteggio per la selezione di parte dei componenti dei nuovi organismi».

Proprio il meccanismo del sorteggio rappresenta uno degli aspetti più dibattuti. Secondo i promotori, esso contribuirebbe a ridurre il peso delle correnti interne alla magistratura, favorendo maggiore trasparenza. «I magistrati sorteggiati – ha precisato Galli – sarebbero comunque scelti tra professionisti in servizio e pienamente qualificati. Il ricorso al sorteggio, peraltro, trova già applicazione in altri ambiti dell’ordinamento, come la Corte d’Assise o il Tribunale dei Ministri».

Un ulteriore punto della riforma riguarda l’istituzione di un’Alta Corte disciplinare, organismo chiamato a giudicare le condotte dei magistrati. L’avvocato Vincenzo Di Staso ha sottolineato come la nuova struttura risponderebbe all’esigenza di garantire un giudizio imparziale, evitando che siano gli stessi organi di autogoverno a valutare i colleghi. «Si tratta – ha spiegato – di un intervento volto a rafforzare la terzietà del sistema disciplinare, nell’interesse non solo dei cittadini ma anche degli stessi magistrati».

Nel dibattito non sono mancate le posizioni critiche, che temono possibili interferenze della politica sull’autonomia della magistratura. I promotori del comitato respingono tali preoccupazioni, definendole infondate. «Il testo della riforma – ha sostenuto Romani – non introduce alcuna subordinazione della magistratura al potere esecutivo. L’obiettivo è piuttosto quello di migliorare il funzionamento dell’ordinamento giudiziario e di superare le distorsioni legate al fenomeno delle correnti».

Secondo i rappresentanti del comitato, la separazione delle carriere non comporterebbe neppure un indebolimento del ruolo del pubblico ministero. A sostegno di questa tesi, è stato ricordato come anche alcuni magistrati ed ex pubblici ministeri abbiano espresso posizioni favorevoli alla riforma, partecipando a incontri informativi promossi dal comitato.

Sul piano organizzativo, il gruppo sipontino si presenta come una realtà aperta al contributo di nuovi aderenti. «Il comitato – ha concluso Romani – è nato con l’intento di radicarsi sul territorio e favorire un confronto informato. Le adesioni registrate nelle prime settimane testimoniano l’interesse verso il tema e la volontà di partecipare attivamente al dibattito pubblico».

Il referendum del 22 e 23 marzo sarà di tipo confermativo e, come previsto dalla normativa costituzionale, non richiederà il raggiungimento del quorum. I cittadini saranno chiamati a esprimersi sull’approvazione o meno della riforma già licenziata dal Parlamento, ma non approvata con la maggioranza qualificata dei due terzi. Un passaggio che affida dunque all’elettorato l’ultima parola su una delle riforme più discusse del sistema giudiziario italiano.