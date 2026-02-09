Con determinazione (Registro generale n. 244 del 9 febbraio 2026) il Comune di San Severo ha disposto la costituzione della Commissione giudicatrice per la procedura relativa all’intervento “Il Mosaico di San Severo – Riqualificazione degli edifici ‘A’ e ‘C’ – ex Mattatoio comunale”, nell’ambito del PNRR Missione 5 Componente 2, Investimento 1.3, Sub-investimento 1.3.1 “Housing First”. Il provvedimento riporta il CUP J44H22000360001.

La determina ripercorre il contesto del finanziamento: viene richiamato il Piano operativo e l’avviso nazionale collegato alla misura, l’assegnazione di risorse all’Ambito territoriale di San Severo, la presentazione della scheda progettuale e la successiva autorizzazione di modifiche progettuali (piano finanziario e cronoprogramma) per l’obiettivo di realizzare nuovi posti letto nell’area dell’ex Mattatoio e utilizzare ulteriori unità alloggiative come “alloggi ponte” per l’avvio dei servizi.

Sul versante procedurale, l’atto indica che la componente infrastrutturale (quota indicata nel testo) è stata attribuita alla competenza della dirigenza dell’Area V per la riqualificazione degli edifici individuati come “A” e “C”. La determina richiama inoltre l’avvio di una procedura negoziata senza bando (ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 36/2023), svolta tramite piattaforma telematica, con invito rivolto a cinque operatori economici in possesso di qualificazione OG2; entro la scadenza indicata, sarebbero pervenute due offerte. È inoltre ricordata la costituzione del seggio di gara per la verifica della documentazione amministrativa e l’esito di una seduta pubblica, con sospensione della procedura in attesa del soccorso istruttorio.

In questo quadro, la determina afferma la necessità di procedere alla nomina della commissione giudicatrice, in conformità all’art. 93 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), per l’affidamento con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Viene attestata l’acquisizione delle dichiarazioni di incompatibilità previste dalla norma e si richiama il rispetto dei criteri di trasparenza, competenza e rotazione.

La commissione è così composta: Presidente: arch. Fabio Mucilli (Dirigente Area V e Responsabile del progetto); Componenti: ing. Matteo Campanelli (funzionario Area V) e geom. Raffaele Nardelli (dipendente Area IV); Segretaria verbalizzante: dott.ssa Angela Pilota (dipendente Area V).

Il provvedimento precisa infine che, non comportando impegno di spesa, non viene trasmesso al servizio finanziario e diviene esecutivo con la registrazione; è prevista la pubblicazione all’albo pretorio per 15 giorni.