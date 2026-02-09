Con determinazione (Registro generale n. 216 del 5 febbraio 2026) il Comune di San Severo ha approvato la contabilità del SAL n. 2 e disposto liquidazioni legate all’intervento PNRR “Sport e inclusione sociale” per la realizzazione di un impianto polivalente indoor in area in fregio all’anulare sportivo di viale Castellana. Il provvedimento indica CUP J75B22000140006 e, per i lavori, CIG 9572205175; per i servizi tecnici, CIG B2B40B3CA2.

La determina ricostruisce l’iter amministrativo dell’opera: l’adesione e candidatura al finanziamento, l’adeguamento dell’importo finanziato con incremento previsto per l’avvio di opere indifferibili, l’affidamento con procedura gestita tramite Stazione unica appaltante e l’aggiudicazione all’operatore economico Pro.se.co. SRL (con importi e ribasso riportati nel testo), fino alla stipula del contratto nel febbraio 2024 e successivi atti di approvazione dei livelli progettuali.

Per la fase di esecuzione, la determina richiama un precedente SAL (SAL 1) e specifica che, per il SAL n. 2 a tutto il 5 dicembre 2025, la direzione lavori ha redatto gli atti contabili da cui risulta un credito; il RUP ha validato il SAL ed emesso il certificato di pagamento n. 2. Vengono elencate le fatture poste a liquidazione: due emesse da Pro.se.co. SRL (una per il saldo del certificato di pagamento n. 2 e una per il saldo del certificato di pagamento n. 1) e una dell’ing. Vincenzo Tassano per servizi tecnici di direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione fino alla contabilizzazione del SAL 2.

La determinazione quantifica la spesa complessiva da liquidare in 573.979,35 euro IVA compresa, così ripartita: 547.641,49 euro a favore di Pro.se.co. SRL (saldo certificati di pagamento n. 1 e n. 2); 26.337,86 euro a favore dell’ing. Tassano (onorari più accessori e IVA come indicato in atto).

Nel dispositivo l’ente approva formalmente il SAL 2, approva il certificato di pagamento n. 2, prende atto del residuo credito legato al saldo del certificato n. 1 e dispone la liquidazione delle fatture elencate, con pagamento a mezzo bonifico sulle coordinate indicate in fattura. Viene inoltre richiamato il meccanismo di versamento dell’IVA all’erario secondo la disciplina citata e sono riportate verifiche su regolarità contributiva e tracciabilità, indicate come agli atti d’ufficio.

L’atto riporta anche il visto di regolarità contabile e l’attestazione di copertura finanziaria, oltre alla pubblicazione all’albo pretorio.