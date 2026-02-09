Edizione n° 5973

Home // Manfredonia // Torneo delle Regioni 2026, Mangano: “La provincia di Foggia resta esclusa”

TORNEO REGIONI Torneo delle Regioni 2026, Mangano: “La provincia di Foggia resta esclusa”

La 62ª edizione del Torneo delle Regioni di calcio a 11 LND tornerà in Puglia dopo 38 anni, rappresentando una vetrina nazionale

Nicola Mangano - Fonte Immagine: Facebook, Nicola Mangano

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
9 Febbraio 2026
Manfredonia // Politica //

La 62ª edizione del Torneo delle Regioni di calcio a 11 LND tornerà in Puglia dopo 38 anni, rappresentando una vetrina nazionale di primo piano per il calcio giovanile. Tuttavia, una parte del territorio pugliese, la provincia di Foggia e Bat, rimarrà esclusa dall’evento.

Saranno coinvolti circa 19 campi, da Acquaviva delle Fonti a Gallipoli, ma nessuno nel Gargano né in Capitanata. Un’assenza che suscita rammarico, soprattutto considerando la storia sportiva e la passione dei cittadini del territorio.

Come sottolinea il consigliere Nicola Mangano: “Si è persa un’occasione per unire e valorizzare tutta la Puglia, regione europea dello sport 2026. Ignorare un territorio come il nostro rischia di aumentare il divario. La Capitanata merita rispetto. Lo sport deve unire, non escludere”.

Lo riporta ilsipontino.net.

1 commenti su "Torneo delle Regioni 2026, Mangano: “La provincia di Foggia resta esclusa”"

  1. Caro Mangano devi sapere che la provincia di Foggia non fa parte della Puglia, e questo è in ogni ambito a 360°

Lascia un commento

