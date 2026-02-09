La 62ª edizione del Torneo delle Regioni di calcio a 11 LND tornerà in Puglia dopo 38 anni, rappresentando una vetrina nazionale di primo piano per il calcio giovanile. Tuttavia, una parte del territorio pugliese, la provincia di Foggia e Bat, rimarrà esclusa dall’evento.
Saranno coinvolti circa 19 campi, da Acquaviva delle Fonti a Gallipoli, ma nessuno nel Gargano né in Capitanata. Un’assenza che suscita rammarico, soprattutto considerando la storia sportiva e la passione dei cittadini del territorio.
Come sottolinea il consigliere Nicola Mangano: “Si è persa un’occasione per unire e valorizzare tutta la Puglia, regione europea dello sport 2026. Ignorare un territorio come il nostro rischia di aumentare il divario. La Capitanata merita rispetto. Lo sport deve unire, non escludere”.
Lo riporta ilsipontino.net.
Caro Mangano devi sapere che la provincia di Foggia non fa parte della Puglia, e questo è in ogni ambito a 360°