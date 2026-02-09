Una segnalazione anonima, un presunto abuso edilizio e un procedimento penale già incardinato presso il Tribunale di Foggia. È questo lo scenario che emerge dalla nota ufficiale trasmessa dal III Settore Tecnico del Comune di Monte Sant’Angelo al sindaco Pierpaolo d’Arienzo, in riscontro a una richiesta della Prefettura di Foggia.

Al centro della vicenda, una presunta attività di abusivismo edilizio in via Falcone e Borsellino, segnalata da un cittadino rimasto anonimo e finita all’attenzione della Prefettura, che ha chiesto chiarimenti all’amministrazione comunale.

Nella comunicazione datata 4 febbraio 2026, il responsabile del III Settore Tecnico, architetto Giampiero Bisceglia, chiarisce che l’Ufficio Tecnico comunale non è rimasto inerte. Anzi, gli atti di competenza sarebbero stati adottati già nel 2023, con l’emissione di un’ordinanza repressiva (n.11 del 6 marzo 2023), regolarmente notificata agli interessati pochi giorni dopo. Un passaggio che ridimensiona, almeno sul piano amministrativo, il peso della segnalazione anonima, dimostrando come la presunta irregolarità fosse già oggetto di provvedimenti ufficiali ai sensi del d.P.R. 380/2001, il Testo unico dell’edilizia. Ma la partita non è solo amministrativa.

Dalla nota emerge un elemento tutt’altro che secondario: lo stesso responsabile del Settore Tecnico è stato convocato come teste in un’udienza fissata per il 24 febbraio 2026, nell’ambito di un procedimento penale (n.2547/2023 R.G.N.R.) in corso presso il Tribunale di Foggia.

Un dettaglio che conferma come la vicenda sia tutt’altro che archiviata e che l’attenzione della magistratura resta alta.

Il caso riaccende il dibattito sull’uso delle segnalazioni anonime: strumento utile per far emergere possibili illeciti, ma che spesso genera tensioni istituzionali e richieste di chiarimento a cascata, come avvenuto in questo caso con il coinvolgimento diretto della Prefettura.

Il Comune, dal canto suo, ribadisce piena collaborazione e disponibilità a informare il sindaco sugli ulteriori sviluppi della vicenda, confermando un approccio improntato alla trasparenza e al rispetto delle procedure.

In attesa dell’udienza di febbraio, resta una domanda di fondo: gli atti repressivi adottati nel 2023 sono stati effettivamente eseguiti? E con quali esiti concreti sul territorio?

Domande a cui, con ogni probabilità, sarà la magistratura a dare risposta. Nel frattempo, la vicenda di via Falcone e Borsellino diventa l’ennesimo caso emblematico di come abusivismo edilizio, controlli e segnalazioni continuino a rappresentare un nodo sensibile per i comuni del Gargano.